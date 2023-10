Pressestimme: 'Frankfurter Neuen Presse' zu Landtagswahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Neuen Presse' zu Landtagswahlen

Mit Boris Rhein an der Spitze kann die Hessen-CDU fast wieder an alte Zeiten anknüpfen. Vergessen ist die Schmach der vergangenen Landtagswahl mit zweistelligen Verlusten. Und überwunden ist für Boris Rhein persönlich damit vielleicht auch die traumatische Erfahrung von der verlorenen Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt 2012. Mit diesem Ergebnis hat der 51-Jährige seine CDU wieder ganz nach oben geführt./yyzz/DP/zb