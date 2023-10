Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Landtagswahlen

STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Zeitung' zu Landtagswahlen

Nach diesem Sonntag stellen sich in der Hauptstadt viele Fragen: Ampelkanzler Scholz wird überlegen müssen, wie und mit welchen populären Themen seine demolierte SPD noch Volkspartei bleiben kann. Womöglich braucht er eine neue, unbeschädigte Innenministerin, die verkörpert, was eine Mehrheit erwartet: entschlossene Korrekturen in der Migrationspolitik. Die Union wird neu darüber nachdenken müssen, wer für sie als Kanzlerkandidat antreten soll. Zudem wäre zu klären, warum der Ampelfrust vorrangig bei der rechten Konkurrenz und nicht bei ihr einzahlt. Werden im nächsten Bundestag wie im Münchner Maximilianeum auch zwei rechte Parteien sitzen? Noch schwierigere Fragen stellen sich bei den bevorstehenden Wahlen kommendes Jahr in den Bundesländern Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Da könnte die Drift wachsender Minderheiten ins demokratische Abseits die politische Tektonik der Republik vollends aus der Balance bringen./yyzz/DP/zb