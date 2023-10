Produktion sinkt vierten Monat in Folge - "Hinkebein der Wirtschaft"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der vierte Produktionsrückgang in Folge macht den Rückfall der deutschen Wirtschaft in eine Rezession wahrscheinlicher.

Industrie, Bau und Energieversorger stellten im August zusammen 0,2 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Seit Mai sinkt damit der Ausstoß kontinuierlich. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Mini-Minus von 0,1 Prozent gerechnet, nachdem es im Juli noch einen Rückgang von 0,6 Prozent gegeben hatte.

"Die Industrieproduktion lahmt", fasste Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank die Lage zusammen. "Sie ist derzeit das Hinkebein der deutschen Wirtschaft." Damit zeichne sich ab, dass das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal geschrumpft sein dürfte. "Der Rückgang des Bruttoinlandsproduktes wird zwar nicht besonders groß ausfallen", sagte Gitzel. "Doch dies zeigt einmal mehr, dass die deutsche Wirtschaft derzeit nicht recht vom Fleck kommt." Die Commerzbank geht davon aus, dass Europas größte Volkswirtschaft im gerade begonnenen vierten Quartal erneut den Rückwärtsgang einlegen wird. Bei zwei negativen Quartalen in Folge sprechen Ökonomen von einer Rezession. Der ist Deutschland im Frühjahr mit einer Stagnation mit Mühe und Not entkommen, nachdem das Bruttoinlandsprodukt Ende 2022 und Anfang 2023 zweimal hintereinander gesunken ist.

Die zuletzt gestiegenen Aufträge machen dem Bundeswirtschaftsministerium zufolge aber Hoffnung, "dass die Industrieproduktion an der Talsohle angekommen sein könnte und Richtung Jahreswechsel wieder Fahrt aufnimmt". Das sehen viele Volkswirte ähnlich. "Immerhin sieht es nach einer gewissen Stabilisierung auf niedrigem Niveau aus, nicht mehr nach Absturz", sagte LBBW-Volkswirt Jens-Oliver Niklasch. Es bedürfte vor allem eines besseren weltwirtschaftlichen Umfeldes, damit es aufwärts gehe, warnte VP-Bank-Experte Gitzel vor zu viel Euphorie. Damit sei aber erst 2024 zu rechnen, wenn etwa der größte deutsche Exportkunde USA wieder Fahrt aufnehmen dürfte.

AUTOPRODUKTION ZIEHT AN

Die exportabhängige Industrie allein stellte im August 0,5 Prozent mehr her als im Vormonat. Dafür sorgte vor allem der kräftige Zuwachs in der Autoindustrie von 7,6 Prozent, der allerdings auf spürbare Rückgänge in den beiden Vormonaten folgte. Die Maschinenbauer meldeten hingegen ein Minus von 2,3 Prozent. Die besonders energieintensiven Industriezweige verzeichneten zusammen einen Zuwachs um 0,9 Prozent. Dabei wurde die Herstellung von chemischen Erzeugnissen um 1,8 Prozent ausgeweitet, ebenso die Metallerzeugung und -bearbeitung (+1,8 Prozent) sowie die Kokerei und die Mineralölverarbeitung (+7,1 Prozent).

Für die Industrie insgesamt hat sich das Neugeschäft zuletzt merklich belebt: Von Juni bis August legten die Industrieaufträge um 4,9 Prozent im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten zu. Daraus lasse sich aber "noch keine bevorstehende Trendwende bei der Industrieproduktion ableiten", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Dafür spreche, dass die Unternehmen Umfragen zufolge die während Corona liegen gebliebenen Aufträge nun abgearbeitet haben. "Die konjunkturelle Lage bleibt bis auf weiteres schwierig", so das Fazit des Commerzbank-Chefvolkswirts.

PROGNOSE GESENKT

Außerhalb der Industrie schrumpfte die Energieerzeugung im August um deutliche 6,6 Prozent. Die Bauproduktion nahm ebenfalls ab, und zwar um 2,4 Prozent. Der Baubranche machen steigende Zinskosten zu schaffen, weshalb viele potenzielle Kunden mit neuen Projekten zögern.

Dass die gesamtwirtschaftliche Lage schwierig bleibt, zeigt das Geschäftsklima im Mittelstand: Das Barometer gab im September um 1,0 Zähler auf minus 19,5 Punkte nach, wie die Förderbank KfW zu der Unternehmensumfrage mitteilte. KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib zufolge könnte damit der Talboden erreicht sein. "Merklich steigende Löhne, eine wohl in etwa stabile Beschäftigung und die inzwischen rückläufige Inflationsrate dürften dem Konsum im Herbst und Winter neue Impulse geben", sagte sie.

Die Bundesregierung hat ihren Konjunkturausblick auch wegen der schwächelnden Produktion deutlich gesenkt, wie die Nachrichtenagentur Reuters von Insidern erfuhr. Wirtschaftsminister Robert Habeck gehe in seiner Herbstprojektion von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,4 Prozent aus. Demnach erwarte die Regierung erst 2024 wieder ein leichtes BIP-Wachstum von 1,3 Prozent. Habeck stellt die Prognose am Mittwoch vor.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)