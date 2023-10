ROUNDUP: EU-Chefdiplomat beruft Dringlichkeitssitzung der EU-Außenminister ein

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach dem großangelegten Angriff der islamistischen Hamas auf Israel kommen die Außenminister der Europäischen Union an diesem Dienstag zu einem außerordentlichen Treffen zusammen. "Ich berufe morgen eine Dringlichkeitssitzung der EU-Außenminister ein, um die Situation in Israel und in der Region zu besprechen", schrieb der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag auf der Plattform X (ehemals Twitter).

Die Außenminister wollen sich am Nachmittag am Rande eines geplanten Treffens von Vertretern der Arabischen Golfstaaten und der EU im Oman besprechen. Diejenigen, die wegen des Treffens in der Hauptstadt Muskat vor Ort sind, treffen sich persönlich, ihre Amtskollegen sollen per Video zugeschaltet werden./red/DP/ngu