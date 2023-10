Scholz stellt sich nach Wahlschlappe hinter Innenministerin Faeser

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich nach der SPD-Wahlniederlage in Hessen hinter Spitzenkandidatin und Innenministerin Nancy Faeser gestellt.

"Er ist fest entschlossen auch weiterhin mit Nancy Faeser als Bundesinnenministerin im Kabinett zusammenzuarbeiten", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag. Scholz habe auch in Parteigremien persönlichen Kontakt mit Faeser nach der verlorenen Wahl in Hessen gehabt.

Die SPD hatte mit Faeser ihr schlechteste Ergebnis der Geschichte in Hessen eingefahren. Wahl-Analysten hatten die Migrationspolitik als zentrales Thema bei der Abstimmung ausgemacht, für die Faeser als Innenministerin verantwortlich ist. Auch die SPD-Führung im Bund hatte sich am Montag hinter Faeser gestellt.

