TAGESVORSCHAU: Termine am 9. Oktober 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 9. Oktober 2023

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUT: OMV, Q3-Umsatz Änderungen im SDax: Rein: Krones / Raus: Suse TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Industrieproduktion 08/23 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 7/23 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 9/23 10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 10/23 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker 10:30 DEU: Monopolkommission, Pressekonferenz zur Vorstellung des Sektorgutachtens Energie in Berlin 11:30 DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck übergibt Förderzusage für Qualifizierung und Weiterbildung im Bereich Lithium-Ionen-Batterien 11:45 NOR: Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften werden verkündet 12:00 DEU: Verdi-Großkundgebung zur Novelle des Postgesetzes MAR: Beginn Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Marokko Es treffen sich in Marrakesch Finanzminister, Notenbanker sowie Finanz- und Entwicklungsexperten aus aller Welt. (Die Tagung geht bis zum 15. Oktober) HINWEIS JPN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen USA: Anleihenmarkt geschlossen

