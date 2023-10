Tschechiens Regierungschef für Botschaftsumzug nach Jerusalem

PRAG (dpa-AFX) - Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala hat sich dafür ausgesprochen, die Botschaft seines Landes in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. "Ich bin überzeugt, dass dies in der gegenwärtigen Zeit ein wünschenswerter Schritt wäre", schrieb der liberalkonservative Politiker am Montag beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter). Über das konkrete Vorgehen werde er mit seinen Koalitionspartnern verhandeln.

Die Verlegungen von Botschaften nach Jerusalem sind umstritten. Der Status Jerusalems soll nach Auffassung des überwiegenden Teils der internationalen Gemeinschaft in zukünftigen Friedensgesprächen zwischen Israel und den Palästinensern festgelegt werden. Israel beansprucht ganz Jerusalem als Hauptstadt, die Palästinenser wollen Ost-Jerusalem als Hauptstadt für einen eigenen Staat Palästina. Die USA verlegten ihre Botschaft im Mai 2018 unter dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump von Tel Aviv nach Jerusalem./hei/DP/ngu