WOCHENVORSCHAU: Termine bis 20. Oktober 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 20. Oktober 2023

---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUT: OMV, Q3-Umsatz Änderungen im SDax: Rein: Krones / Raus: Suse TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Industrieproduktion 08/23 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 7/23 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 9/23 10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 10/23 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker 10:30 DEU: Monopolkommission, Pressekonferenz zur Vorstellung des Sektorgutachtens Energie in Berlin 11:30 DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck übergibt Förderzusage für Qualifizierung und Weiterbildung im Bereich Lithium-Ionen-Batterien 11:45 NOR: Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften werden verkündet 12:00 DEU: Verdi-Großkundgebung zur Novelle des Postgesetzes MAR: Beginn Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Marokko Es treffen sich in Marrakesch Finanzminister, Notenbanker sowie Finanz- und Entwicklungsexperten aus aller Welt. (Die Tagung geht bis zum 15. Oktober) HINWEIS JPN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen USA: Anleihenmarkt geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 10. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: About You, Q2-Zahlen (10.00 h Analystenkonferenz) 12:00 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen 17:45 FRA: LVMH, Q3-Zahlen 18:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung DEU: Daimler Truck stellt batterieelektrischen Fernverkehrs-Lkw vor USA: United Airlines, Sustainability Investor Event USA: HP Inc., Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Leistungsbilanz 08/23 08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 8/23 10:00 ITA: Industrieproduktion 08/23 15:00 USA: IWF, Weltwirtschaftsausblick 16:00 DEU: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 08/23 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: 22. Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung + 1715 Rede Bundeskanzler Olaf Scholz DEU: Deutsche Wärmekonferenz «#connectingheat 2023» des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie e.V. (BDH), Berlin + 18.00 Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 11. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Cropenergies, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Asos plc, Jahreszahlen DEU: Symrise, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Verbraucherpreise 09/23 (endgültig) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Erzeugerpreise 09/23 15:30 USA: IWF, Fiscal Monitor 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 19/20.9.23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 14:15 DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) legt Herbstprojektion vor 18:30 DEU: Diskussionsveranstaltung zum Thema «Deutsche Häfen und Schifffahrt auf Kurs für die Energie- und Klimawende» DEU: Verkehrsministerkonferenz (VMK) (bis 12.10.) DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun MAR: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 13.10.) ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 12. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bossard, Q3-Umsatz 06:00 CHE: Givaudan, Umsatz 9 Monate 06:30 CHE: VAT, Trading Update Q3 07:00 DEU: Südzucker, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Easyjet, Q4-Umsatz 13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Jahreszahlen DEU: Dermapharm, Capital Markets Day DEU: Mutares, Capital Markets Day USA: Fastenal, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 09/23 08:00 GBR: BIP 8/23 08:00 GBR: Handelsbilanz 8/23 10:00 FRA: IEA, Öl-Monatsbericht 10/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Realeinkommen 9/23 14:30 USA: Verbraucherpreise 09/23 16:00 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: BGH verhandelt erneut zur Zulässigkeit der gesonderten Ausweisung von Flaschenpfand DEU: Fortsetzung Außenwirtschaftstage 2023 + 15.00 Keynote-Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) + anschl. Podiumsdiskussion mit Habeck zu «Chancen der deutschen Exportwirtschaft durch die Transformation zur sozial-ökologischen Marktwirtschaft.» DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 09/23 07:00 NLD: TomTom, Q3-Zahlen 07:30 DNK: Tryg, Q3-Zahlen 11:00 DEU: Volkswagen-Konzern, Auslieferungen 09/23 11:55 USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen 12:30 USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen 12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q3-Zahlen 13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Inc, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 10/23 über Nacht CHN: Handelsbilanz 09/23 01:50 JPN: Geldmenge M2/M3 09/23 03:30 CHN: Verbraucherpreise 9/23 08:00 DEU: Außenhandel (Detailsergebnisse) 8/23 08:00 DEU: Insolvenzen, Juli 2023 + Schnellindikator 9/23 08:45 FRA: Verbraucherpreise 09/23 (final) 09:00 SPA: Verbraucherpreise 09/23 (final) 11:00 EUR: Industrieproduktion 08/23 14:30 USA: Im- und Exportpreise 09/23 16:00 USA: University of Michigan Stimmungsindex 10/23 EUR: Moody's Ratingergebnis Europäische Union, Slowenien, Saudi-Arabien SONSTIGE TERMINE DEU: Testfahrt Strausberger Einkaufsroboter ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. OKTOBER TERMINE KONJUNKTUR 10:00 ITA: Verbraucherpreise 09/23 (endgültig) 11:00 EUR: Handelsbilanz 08/23 14:30 USA: Empire State Manufacturing Report 10/23 EUR: Treffen der Euro-Gruppe SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Eröffnung des neuen Berliner Standorts des Softwareunternehmens SAP mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) 11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Verband Deutscher Großbäckerei e.V. DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen 12:30 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen 18:00 DEU: Flatexdegiro, Q3-Umsatz 19:00 AUT: Telekom Austria, Q3-Zahlen 23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Bericht zur Produktion CHE: Lonza, Capital Markets Day USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 9/23 11:00 DEU: ZEW-Index 10/23 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/23 15:15 USA: Industrieproduktion 9/23 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 9/23 16:00 USA: Lagerbestände 8/23 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 10/23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:45 DEU: Geothermiekongress des Bundesverbandes Geothermie (BVG) (bis 19.10.) 15:00 DEU: Eröffnung der ersten öffentlichen E20 Tankstelle Deutschlands DEU: Deutscher Arbeitgebertag unter anderem mit Kanzler Scholz EUR: Treffen der EU-Finanzminister, Luxemburg EUR: Treffen der EU-Ministerinnen und -Minister für Energie, Luxemburg ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 AUS: BHP Q1 Bericht zur Produktion 07:00 CHE: ABB, Q3-Zahlen (9.00 h Call) 07:00 NLD: ASML Holding, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen 07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen 10:00 CHE: Swiss Re, Telefonkonferenz zum Branchentreffen in Baden-Baden 12:55 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen 13:00 USA: Travelers Cos, Q3-Zahlen 13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen 13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen 13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen 17:45 CHE: Gurit, Q3-Umsatz 19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen 22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen 22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen 22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen (23.00 h Analystenkonferenz) 22:05 USA: United Airlines, Q3-Zahlen 22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Manz, Capital Markets Day NLD: Just Eat Takeaway.com, Q3-Umsatz USA: U.S. Bancorp, Q3-Zahlen USA: Citizens Financial Group, Q3-Zahlen USA: Northern Trust, Q3-Zahlen USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen USA: Lam Research, Q1-Zahlen USA: Steel Dynamics, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: BIP Q3/23 04:00 CHN: Industrieproduktion 9/23 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/23 08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/23 11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/23 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 9/23 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Beige Book SONSTIGE TERMINE DEU: 2. Weltraumkongress des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) mit Bundeskanzler Olaf Scholz und BDI-Präsident Siegfried Russwurm, Berlin DEU: Urteilsverkündung im Zivilstreit um die Kosten eines Krankentransportes bei einer Demonstration von Klimaaktivisten, Stralsund 09:30 DEU: 58. Symposium «Einkauf und Logistik» des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME), Berlin 09:30 DEU: Kommunaler Energietag, u. a. mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und EnBW-Vorstandsvorsitzendem Andreas Schell, Stuttgart 10:00 DEU: Pk anlässlich des Geothermiekongresses des Bundesverbandes Geothermie (BVG) (17.-19.10.), Essen 12:00 DEU: Wohnungsbaukonferenz mit Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD), Berlin ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 19. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Schindler, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Roche, Q3-Umsatz 07:00 CHE: Inficon, Q3-Zahlen 07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen 07:00 NLD: DocMorris, Q3 Trading Update 07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen 07:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz 07:00 FRA: Renault, Q3-Umsatz 07:15 CHE: Nestle, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Deliveroo plc, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz 08:00 GBR: LSE, Q3-Umsatz 09:00 DEU: DZ Bank, ao Hauptversammlung 10:00 DEU: Merck KGaA, Capital Markes Day 12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris, Q3-Zahlen 14:00 DEU: Deutsche Börse, Telefonkonferenz zu den Q3-Zahlen 18:00 FRA: L' Oréal, Q3-Umsatz 18:00 FRA: Vivendi, Q3-Umsatz 18:30 DEU: Metro AG, Q4-Umsatz TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Sartorius Stedim Biotech, Q3-Zahlen FIN: Elisa, Q3-Zahlen FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz GBR: Rentokil Initial, Q2-Zahlen NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen NOR: Nordea ank, Q3-Zahlen SWE: Investor, Q3-Zahlen SWE: Telia Company AB, Q3-Zahlen USA: Blackstone, Q3-Zahlen USA: Hewlett Packard Enterprise, Capital Markets Day USA: KeyCorp, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 9/23 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 9/23 08:00 CHE: Im- und Exporte 9/23 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/23 10:00 EUR: Leitungsbilanz 8/23 10:00 POL: Erzeugerpreise 9/23 10:00 POL: Industrieproduktion 9/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philly Fed Index 10/23 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 9/23 16:00 USA: Frühindikator 9/23 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker, Frankfurt/M. DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München 09:00 DEU: Kongress auf Branchengipfel des Instituts für Automobilwirtschaft, Nürtingen unter anderem mit Hildegard Müller, Präsidentin Verband der Automobilindustrie, sowie Martin Daum, Vorstandsvorsitzender Daimler Truck, und Klaus Zellmer, Vorstandsvorsitzender von Skoda, Nürtingen 11:00 DEU: Pk Bankenverband VÖB: Aktienmarktprognose, Frankfurt/M. 12:30 DEU: Verbandstag 2023 des vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V., Berlin 13:00 DEU: Wissenschaftliche Konferenz anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Ifo-Institutes in Dresden, u. a. mit Ifo-Präsident Clemens Fuest, Dresden 18:00 DEU: Willy-Brandt-Gespräch «Partner und Gegner - Die EU und China zwischen Kooperation und Systemrivalität», Berlin ESP: Informelles Treffen der EU-Handelsminister, Valencia LUX: Treffen der EU-Justiz- und Innenminister, Luxemburg ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 20. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q3-Zahlen 08:00 NOR: Yarea, Q3-Zahlen 08:30 FRA: Forvia, Q3-Umsatz 10:00 AUT: AMS Osram, ao Hauptversammlung 13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen 13:00 USA: Schlumberger, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 01:30 JPN: Verbraucherpreise 9/23 03:15 CHN: Zentralbank, Zinsentscheid 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 9/23 08:00 DEU: Erzeugerpreise 9/23 08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 9/23 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 9/23 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 10/23 EUR: Moody's Ratingergebnis Europäische Union, Saudi-Arabien, Frankreich, Großbritiannien EUR: S&P Ratingergebnis Großbritannien, Griechenland, Hessen, Tschechien SONSTIGE TERMINE EUR/USA: Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel treffen US-Präsident Biden zum US-EU-Gipfel im Weißen Haus ----------------------------------------------------------------------------------------

