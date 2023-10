Baerbock appelliert an Palästinenser - "Keine Eskalation im Westjordanland"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat an die Palästinenser appelliert, dass sich die vom Gazastreifen ausgegangenen Gewaltexzesse gegen Israel nicht weiter ausbreiten.

"Es ist die Verantwortung der Palästinensischen Autonomiebehörde, dass es zu keiner Eskalation im Westjordanland kommt", sagte Baerbock am Montag in der ntv-Sendung "Beisenherz". "Wir stehen mit allem, was wir haben, an der Seite Israels", bekräftigte die Grünen-Politikerin. "Diese Terroristen machen vor nichts Halt."

Zu staatlichen Hilfen für die Palästinenser sagte die Ministerin: "Es gibt keine Finanzierung von Terrorgruppen." Die Bundesregierung überprüfe die Zahlungen ständig. "Wir arbeiten mit den Vereinten Nationen und den NGOs zusammen, damit wir keine direkten Zahlungen an die Palästinensische Autonomiebehörde leisten." Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe seien zwei unterschiedliche Dinge. "Ich halte es für fatal, jetzt einfach zu sagen, man sollte zum Beispiel keine Lebensmittelhilfen mehr leisten." Das Auswärtige Amt hat für dieses Jahr rund 73 Millionen Euro für humanitäre Hilfe an Palästinenser bereitgestellt, von denen nach Angaben eines Ministeriumssprechers der Großteil bereits ausgezahlt ist.

Baerbock verurteilte zugleich Vorfälle vom Wochenende in Berlin, bei denen die Angriffe auf Israel gefeiert wurden. "Wir sehen eine Radikalisierung der Gesellschaft mit Blick auf Extremismus, da braucht es die ganze Härte des Rechtsstaats als Reaktion." Sie betonte: "Antisemitismus und Israelhass haben hier keinen Platz."

(Bericht von Alexander Ratz; Redigiert von Kerstin Dörr; Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)