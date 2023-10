Börsen lassen Israel-Schock zunächst hinter sich

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Trotz anhaltender Kämpfe im Nahen Osten greifen die Anleger erneut bei Aktien zu.

Der Dax und der EuroStoxx50 gewannen am Dienstagnachmittag jeweils knapp 1,5 Prozent auf 15.332 Punkte beziehungsweise 4171 Punkte. Für bessere Stimmung sorgten unter anderem die Gewinne an der Wall Street am Montag, nachdem die steigenden Ölpreise den Energiesektor deutlich ins Plus gehievt hatten. Die wichtigsten US-Indizes eröffneten auch am Dienstag leicht im Plus.

Damit rückten die Sorgen über den jüngsten Konflikt zwischen Israel und der radikal-islamische Palästinenser-Gruppe Hamas in den Hintergrund. Hamas hatte am frühen Samstag mit einem überraschenden Großangriff auf Israel die schwerste Eskalation im Nahost-Konflikt seit Jahren ausgelöst. Das israelische Militär hat indes nach eigenen Angaben den Grenzzaun zum Gazastreifen wieder unter seine Kontrolle gebracht.

Die Experten zeigten sich allerdings vorsichtig. "Geopolitische Spannungen sind immer ein großes Problem für die Märkte, weil die Bandbreite der möglichen Ergebnisse sehr groß ist", sagte Kallum Pickering, ein Ökonom bei der Hamburger Privatbank Berenberg. "Daher ist es sehr schwer für die Anleger, zu entscheiden, wie sich die Preise bewegen könnten, wenn es bei einem solchen Konflikt keine klare Zugrichtung und Entwicklung gibt", sagte Berenberg-Volkswirt Kallum Pickering.

US-BONDS GEFRAGT - ANDERE "SICHERE HÄFEN" GEBEN NACH

Am Montag hatten Anleger Aktien verkauft und sichere Anlagehäfen angesteuert. So fiel die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen im Gegenzug zum steigenden Kurs auch am Dienstag auf 4,699 nach zuvor 4,782 Prozent. Auch diese Fluchtbewegung in Staatsanleihen trage zur Stabilität der Börsen bei, da die Renditen dadurch gesunken seien, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. Gleichzeitig mehren sich aus der Führungsetage der US-Notenbank Federal Reserve die Signale für ein behutsames Vortasten beim weiteren Zinskurs.

Die Rendite der zehnjährigen Bundespapiere lag allerdings mit 2,824 Prozent über dem am Montag erreichten Niveau von 2,765 Prozent. Auch der Goldpreis drehte ins Minus und rutschte um 0,4 Prozent auf 1854 Dollar ab. Der Dollar-Index unterbrach indes seine jüngste Rally und trat mit 106,00 Punkten mehr oder weniger auf der Stelle. Der Euro rückte im Gegenzug um 0,2 Prozent auf 1,0585 Dollar vor.

In Europa griffen die Anleger bei den am Montag unter die Räder geratenen Reisewerten zu. Der Sektorindex gewann 2,3 Prozent. Auf Erholungskurs begaben sich auch konjunktursensible Werte wie Zalando, Delivery Hero, BMW, Porsche und Volkswagen, die zwischen 2,5 und 5,8 Prozent gewannen. Gewinnmitnahmen drückten hingegen Rüstungswerte ins Minus. Hensoldt lagen ein Prozent schwächer, nachdem sie am Vortag mehr als zehn Prozent gewonnen hatten.

ÖLPREISE GEBEN WIEDER NACH

Entspannungssignale kamen auch vom Ölmarkt, wo die Preise zurückgingen. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und die US-Sorte WTI verbilligen sich je um knapp ein halbes Prozent auf 87,92 und 86,13 Dollar pro Barrel (159 Liter). Versorgungsängste nach der militärischen Eskalation im Nahen Osten hatten die Rohölpreise am Montag um mehr als vier Prozent in die Höhe getrieben. Investoren sollten sich Marktteilnehmern zufolge jedoch auf weitere Schwankungen vorbereiten.

Während Israel nur sehr wenig Rohöl produziert, befürchten Investoren, dass eine Eskalation des Konflikts die Versorgung im Nahen Osten beeinträchtigen und das erwartete Defizit für den Rest des Jahres verschärfen könnte. "Sollten sich Berichte über eine Beteiligung Irans als wahr erweisen, würde dies den Preisen einen weiteren Auftrieb geben, da wir davon ausgehen, dass die USA die Ölsanktionen gegen Iran strenger durchsetzen werden. Das würde einen ohnehin schon angespannten Markt noch weiter verschärfen", sagten die ING-Analysten.

