CTS Eventim – Ticketingspezialist dank Festivalsaison vor neuen Rekordergebnissen!

CTS Eventim geht gestärkt aus der Krise hervor!

Nachdem sich die gesamte Liveevent- und Festivalszene vor nicht allzu langer Zeit aufgrund der strikten Coronaregeln mit herben Umsatzeinbrüchen in einer existenzbedrohenden Lage befunden hatte, steuert die Branche nun wieder auf neue Rekorde bei Umsatz und Ergebnis zu. Denn seit dem Ende der Coronamaßnahmen verzeichnen nicht nur Sportstadien seit geraumer Zeit wieder rekordhohe Zuschauerzahlen. Auch Festivals, Liveevents und Konzerte sind nach der mehr als zweijährigen Zwangspause wieder restlos ausverkauft und bescheren der schwer gebeutelten Branche wieder kräftigen Rückenwind. Als einer der Top-Profiteure kristallisiert sich hier Branchenprimus CTS Eventim heraus. Der führende europäische Ticketvermarkter hat die Krise genutzt, um seine Marktposition durch gezielte Zukäufe vor allem in Deutschland sowie im europäischen Ausland weiter auszubauen. Neben der Übernahme von kleineren Eventagenturen oder Konzertveranstaltern, die durch die Auswirkungen der Coronapandemie in eine existenzbedrohende Lage geraten waren, hat sich CTS Eventim auch hierzulande im Kerngeschäft Ticketvermarktung durch die Übernahme von Bonnticket und Kölnticket weiter verstärkt. Auch international hat CTS Eventim seine Marktposition weiter ausgebaut und ist unter anderem in den USA und Brasilien mit eigenen Online-Ticketvermarktungsplattformen am Start.

CTS Eventim überzeugt mit starken Halbjahreszahlen!

Die weitsichtige Expansionsstrategie macht sich für CTS Eventim nun bezahlt, was ein Blick auf die kürzlich veröffentlichten Halbjahreszahlen belegt. Demnach verbesserten sich die Umsatzerlöse deutlich von 734,4 Mio. Euro auf 1,02 Mrd. Euro und konnten damit zum Halbjahr erstmals die Marke von 1 Mrd. Euro beim Umsatz knacken. Gegenüber dem Vor-Coronajahr 2019 hatte das Umsatzplus bei 47 % gelegen. Auch beim bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA) wurde im ersten Halbjahr ein deutliches Plus von 39 % auf 170,8 Mio. Euro ausgewiesen. Deutliche Zuwächse hatte man mit +41 % auf 284,6 Mio. Euro erwartungsgemäß vor allem im Ticketingsegment vorzuweisen, wobei das bereinigte Segmentergebnis um 48 % auf 122,3 Mio. Euro zugelegt hatte. Auch im Liveentertainmentsegment überzeugte man mit einem deutlichen Umsatzplus von 39 %, während das bereinigte Segmentergebnis um 21 % auf 48,5 Mio. Euro verbessert werden konnte.

Konzertsaison verspricht frische Impulse – Jahresprognose angehoben!

Auch im Q3 konnte CTS Eventim an die starke Entwicklung aus dem ersten Halbjahr anknüpfen. So konnte der Ticketabsatz über das Internet laut vorläufigen Berechnungen in den ersten neun Monaten um satte 35 % zulegen, wobei man vor allem von erfolgreichen Vorverkäufen bei Top-Acts wie Taylor Swift oder Peter Maffay profitieren konnte. Da der Konzert- und Festivalkalender auch in den kommenden Monaten mit Stars wie Helene Fischer, Red Hot Chili Peppers, 50 Cent, Bonnie Taylor, Sisters of Mercy oder dem Technoevent „Snydicate Festival in Dortmund“ weitere Highlights bereithält, dürfte auch das zweite Halbjahr bei CTS Eventim ein voller Erfolg werden. Entsprechend optimistisch zeigte sich auch das Konzernmanagement von CTS Eventim nach der Vorlage der vorläufigen Neunmonatszahlen. So geht man nun für das laufende Fiskaljahr von einem Umsatz deutlich über der Marke von 2,0 Mrd. Euro aus, während der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) bei deutlich mehr als 400 Mio. Euro erwartet wird. Zuvor hatte CTS Eventim für das laufende Fiskaljahr lediglich mit einem leichten Umsatzplus gegenüber dem Vorjahreswert von 1,9 Mrd. Euro gerechnet, während man beim operativen Konzernergebnis lediglich einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert von 385 Mio. Euro in Aussicht gestellt hatte. Da viele Verbraucher weiterhin bereit sind, für Konzert- und Festivaltickets deutlich tiefer in die Tasche zu greifen, hat CTS Eventim gute Chancen, seine dynamische Umsatz- und Ergebnisentwicklung auch in den kommenden Jahren weiter fortschreiben zu können. Entsprechend rechnet der Analystenkonsens für 2023 mit einem EPS-Anstieg von 2,12 auf 2,36 Euro, während der Gewinn je Aktie in 2024 bei 2,59 Euro erwartet wird.

Stand: 10.10.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion