EQS-News: Berlin Cures kommt im Kampf gegen Long COVID voran

Berlin Cures kommt im Kampf gegen Long COVID voran Kooperation mit Uniklinikum Erlangen als 5. deutschem Studienzentrum Berlin, Deutschland, 10. Oktober 2023 – Berlin Cures, ein auf die Neutralisierung von funktionellen Autoantikörpern (fAAKs) spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, und das Uniklinikum Erlangen setzen die Zusammenarbeit im Kampf gegen Long COVID fort. Ab dem 1. Oktober 2023 beteiligt sich das Uniklinikum Erlangen als anerkanntes Long-COVID-Forschungszentrum an der zulassungsrelevanten klinischen Phase-II-Studie von Berlin Cures (Studienname: BLOC; placebo-kontrolliert, 3 Gruppen, total 114 Probandinnen und Probanden). Die Erlanger Einrichtung wird damit das fünfte aktiv rekrutierende Studienzentrum in Deutschland, weitere sollen zeitnah folgen. Die Partnerschaft stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Entwicklung von BC 007 dar, dem führenden Wirkstoffkandidaten von Berlin Cures im Kampf gegen Long COVID und andere Autoimmunkrankheiten. Der Wirkstoff bindet und neutralisiert schädliche fAAKs. Dies bietet einen potenziellen Therapieansatz für verschiedene Erkrankungen im Zusammenhang mit funktionellen Autoantikörpern. Als anerkanntes Forschungszentrum für Long COVID wird das Uniklinikum Erlangen Berlin Cures dabei unterstützen, belastbare Daten über die Wirksamkeit und Sicherheit von BC 007 bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Long COVID zu gewinnen. Positive Ergebnisse würden den Weg für eine umfassendere Phase-III-Studie ebnen, die für eine Zulassung von BC 007 entscheidend ist. Die ersten Ergebnisse der Phase-II-Studie werden im Jahr 2024 erwartet. Während das Uniklinikum Erlangen an der Phase-II-Studie BLOC teilnimmt, stellt Berlin Cures diesem ab 1. Oktober 2023 BC 007 für die Durchführung seiner eigenen klinischen Phase-II-Studie reCOVer bereitstellen, an welcher 30 Patientinnen und Patienten teilnehmen werden. Diese Initiative knüpft an die früheren Heilversuche des Uniklinikums Erlangen im Bereich Long COVID an, bei denen BC 007 bereits zur Neutralisierung von fAAKs eingesetzt wurde. Die Studie wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und zielt u. a. darauf ab, die zugrundeliegenden molekularen Mechanismen von Long COVID weiter zu erforschen. Oliver von Stein, CEO von Berlin Cures, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass das Uniklinikum Erlangen und dessen renommierte Forschende, Ärztinnen und Ärzte an unserer klinischen Phase-II-Studie BLOC teilnehmen. Dank der Erfahrung des Uniklinikums Erlangen in der Long-COVID-Forschung und der großen Anzahl an potenziellen Studienteilnehmenden kommen wir der ursächlichen Behandlung von Long COVID deutlich näher.“ PD Dr. Dr. Bettina Hohberger vom Uniklinikum Erlangen und reCOVer-Studienleiterin sagte: „Nach den ersten positiven Erfahrungen mit dem Aptamer BC 007 im Jahr 2021 freuen wir uns sehr, daß wir die BMBF-geförderte, Prüfer-initiierte Studie reCOVer, die erste Daten zum Wirkmechanismus der funktionellen Autoantikörper aufbauen soll, durchführen dürfen. Dieses Projekt beinhaltet, neben molekularen Analysen, auch die eigene klinische Phase-II-Studie mit BC 007 in Erlangen. Zusätzlich beteiligen wir uns gern an der klinischen Phase-II-Studie BLOC von Berlin Cures.“ Über Berlin Cures:

Das Team von Berlin Cures erforscht seit mehr als zwei Jahrzehnten funktionelle Autoantikörper (fAAKs) und hat erfolgreich ein Molekül identifiziert, das diese effektiv neutralisieren kann. Für BC 007 liegen vielversprechende präklinische Ergebnisse vor, wobei es sich in einer Phase-I-Studie bei fAAK-positiven gesunden Freiwilligen und in einer Phase-IIa-Studie bei Patienten mit Herzinsuffizienz als wirksam erwies. Labordaten mit von Patienten mit Long COVID gewonnenen Seren sowie vier Fallstudien deuten auf ein Potenzial von BC 007 zur Behandlung von Long COVID hin. Da diese Plattform-Biotechnologie potenziell an der Ursache von fAAK-assoziierten Krankheiten ansetzt, stellt sie einen wegweisenden therapeutischen Ansatz in der Therapeutik dar. Mit dieser einzigartigen Biotechnologie wird Berlin Cures zu einem der Pioniere, die dieses kritische Problem an der Wurzel packen. Seit Juni 2023 führt Berlin Cures eine klinische Phase-II-Studie mit BC 007 in der Indikation Long COVID durch, einem akuten und sich verschlimmernden globalen Gesundheitsproblem, um aussagekräftige und belastbare Ergebnisse zur Wirksamkeit und Verträglichkeit von BC 007 bei Patienten mit Long COVID zu erhalten. Pressekontakt:

FGS Global

E-Mail: berlincures-eu@fgsglobal.com

Tel: +41 79 678 46 03



