EQS-News: ESPG AG: erste Zinszahlung für prolongierte Anleihe 2018/2026 erfolgt

ESPG AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien

ESPG AG: erste Zinszahlung für prolongierte Anleihe 2018/2026 erfolgt



10.10.2023 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Köln, 10. Oktober 2023: Die European Science Park Group (ESPG), ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, hat die erste Zinszahlung für die prolongierte Anleihe 2018/2026 (ISIN: DE000A351VD7) an die Zahlstelle vorgenommen. Aufgrund technischer Umstellungen, insbesondere im Hinblick auf die Hinterlegung der neuen Zahlstelle und des Feiertages am 3. Oktober, ist es zu leichten Verzögerungen gekommen. Das Geld sollte in den nächsten Tagen auf den Konten der Anleihegläubiger eingehen.



Über ESPG

Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das Portfolio der ESPG umfasst bereits europaweit 16 Wissenschaftsparks mit einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern und einem Bilanzwert von 250 Millionen Euro. Die Standorte in der Regel außerhalb der Metropolen angesiedelt, in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen.



Pressekontakt:

Jan Hutterer

T +49 40 60 91 86 83

M +49 172 3462831

espg@kirchhoff.de