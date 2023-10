IWF sieht Risiken für Finanzstabilität - Vor allem durch hohe Zinsen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht weiterhin große Risiken für die weltweite Finanzstabilität.

Im Gegensatz zur vergangenen Analyse im April gehen diese aber nicht mehr so stark auf Probleme von Banken zurück, hier sei jetzt weniger Druck auf dem Kessel. Stattdessen wirkten sich die höheren Zinsen immer mehr aus, teilte der IWF am Dienstag in Marrakesch mit, wo dieses Jahr seine Herbsttagung stattfindet. Die schnell und stark gestiegenen Zinsen führten vor allem auf den Immobilienmärkten zu Verwerfungen, nicht nur in China. Besonders im gewerblichen Bereich gebe es Anfälligkeiten. Die einzelnen Staaten sollten mit Stresstests die Branche und mögliche Folgen der hohen Zinsen unter die Lupe nehmen, um entsprechend handeln zu können.

Oberste Priorität muss laut IWF sein, die hohe Inflation wieder auf Normalwerte zu drücken. Dies versuchen die Notenbanken rund um den Globus mit Zinserhöhungen. Notenbanker müssten womöglich noch länger als an den Märkten erwartet einen restriktiven Kurs fahren. Ziel müsse es sein, dass sich die Inflationsraten nachweislich wieder den Zielen näherten. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt beispielsweise einen Wert von zwei Prozent an.

Weltweit sind die Immobilienpreise seit Ende 2022 zurückgegangen, in Industriestaaten deutlich stärker als in Schwellenländern. In China, wo es zuletzt stärkere Verwerfungen auf dem Immobilienmarkt gab, müsse die Regierung Vertrauen wieder aufbauen, so der IWF. Negative Auswirkungen auf Unternehmen, den Finanzsektor und die lokalen Regierungen müssten vermieden werden.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)