Kreise: Nato will sich mit israelischem Verteidigungsminister austauschen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Verteidigungsminister der Nato-Staaten wollen sich an diesem Donnerstag bei ihrem Treffen in Brüssel mit dem israelischen Kollegen Joav Galant austauschen. Galant soll am Vormittag etwa eine Stunde lang per Video zugeschaltet werden, wie mehrere Diplomaten am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur sagten. Der Austausch solle es ermöglichen, Israel nach dem verheerenden Terrorangriff der Hamas die Solidarität auszudrücken. Zudem erhoffe man sich von Galant Informationen über die aktuelle Lage und möglichen Unterstützungsbedarf, hieß es.

Das Treffen der Verteidigungsminister der 31 Nato-Staaten beginnt bereits an diesem Mittwoch. Schwerpunkt der Beratungen soll am ersten Tag die weitere Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland sein.

Kurz vor Beginn des Nato-Treffens organisieren die USA (10.00 Uhr) ein Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Über sie werden Waffenlieferungen an das von Russland angegriffene Land koordiniert. Die Nato ist offiziell außen vor, weil auch Nicht-Bündnisstaaten Teil der Kontaktgruppe sind./aha/DP/ngu