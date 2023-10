Ölpreise geben wieder etwas nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag einen kleinen Teil ihrer zu Wochenbeginn erzielten Gewinne wieder abgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete 87,81 US-Dollar. Das waren 34 Cent weniger als am Vorabend. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung fiel um 38 Cent auf 86,00 Dollar.

Der schwere Angriff der islamistischen Hamas auf Israel hatte die Ölpreise am Montag in die Höhe schnellen lassen. Die Lage im Nahen Osten bleibt auch am Dienstag sehr angespannt. Mittlerweile mehren sich Anzeichen für eine bevorstehende Bodenoffensive Israels im Gazastreifen. Israel ordnete die komplette Abriegelung des nur 40 Kilometer langen und sechs bis zwölf Kilometer breiten Gebietes an, während die Armee 300 000 Reservisten mobilisiert.

Zwar spielt Israel für die weltweite Ölversorgung nur eine begrenzte Rolle, doch droht der Konflikt sowohl die USA als auch den Iran zu verwickeln. Jede Vergeltungsmaßnahme gegen die Regierung in Teheran, die die Hamas unterstützt, könnte die Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus gefährden. Diese ist eine wichtige Verbindung, durch die ein Großteil des weltweiten Rohöls transportiert wird und mit deren Schließung die iranische Regierung zuvor gedroht hatte. Der Iran bestritt, an dem Angriff beteiligt zu sein.

Die Analysten der Commerzbank ergänzten, dass es bisher nicht zu einer Unterstützungserklärung zugunsten der Hamas durch arabische Länder gekommen sei. Von daher sei auch eine Einschränkung des Ölangebots durch Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait und Irak als Reaktion auf die Eskalation des Nahost-Konfliktes unwahrscheinlich./la/stw