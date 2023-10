Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Ergebnissen der AfD bei Landtagswahlen

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Ergebnissen der AfD bei Landtagswahlen:

"Die hohen Wahlergebnisse für die AfD in Hessen und Bayern zeigen: Durch Deutschland geht ein gefährlicher Rechtsruck. Das ist zutiefst besorgniserregend und muss die demokratischen Kräfte in Deutschland endlich aufrütteln. Viele AfD-Wähler wollten mit ihrem Votum vor allem Protest ausdrücken. SPD, Grüne und FDP müssen dringend in die Analyse gehen, warum sie Zehntausende Wähler und Wählerinnen an die AfD verloren haben. Die demokratischen Parteien sollten das Ergebnis der Landtagswahlen in Hessen und Bayern als Auftrag verstehen, beispielsweise bei den Themen Migration und innere Sicherheit echte Lösungsansätze aufzuzeigen und diese schnellstmöglich durchzusetzen. Zudem dürfen CDU, CSU und die Ampel die bisher nicht Wählenden nicht aufgeben - deren Mobilisierung ist ein Hebel, um die AfD kleinzukriegen."/yyzz/DP/he