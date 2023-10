Schwesig und Söder machen in Migrationsdebatte Druck auf den Bund

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen kommen aus den Ländern weitere Forderungen zur Migrationspolitik an die Ampel-Koalition im Bund.

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), verlangte am Dienstag eine kontinuierliche Finanzierung der Flüchtlingskosten und eine beschleunigte Rückführung abgelehnter Flüchtlinge. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der vor einer weiteren fünfjährigen Amtszeit steht, forderte einen "Deutschlandpakt" zur Zuwanderung bis zum Flüchtlingsgipfel der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Anfang November.

Schwesig sagte der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe), viele Kommunen seien mit der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen überlastet. Zwar seien die meisten Menschen in Deutschland für den Schutz etwa von Kriegsflüchtlingen. "Aber so wie es momentan läuft, kann es nicht bleiben. Die irreguläre Migration muss eingedämmt werden", sagte Schwesig. "Der zweite Punkt ist, dass wir zu einer verlässlichen Finanzierung der Flüchtlingskosten kommen müssen", und zwar durch den Bund.

Söder, der am Montag eine "Umkehr der bisherigen Asylpolitik in Deutschland" gefordert und auf eine mit CDU-Chef Friedrich Merz abgestimmte Position verwiesen hatte, legte am Dienstag nach. Eine Regelung müsse bis zur Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) am 06. November getroffen werden. "Bis zum 06.11. braucht es einen kompletten Deutschlandpakt, vielleicht sogar schon eher, gegen unkontrollierte Zuwanderung, der aber nicht nur ein bisschen Kosmetik macht", sagte Söder in München. "Bis dahin muss alles eingetütet sein."

Bereits in der laufenden Woche wollen die Länderchefs bei ihrem turnusmäßigen Treffen ohne den Bund über die Migrationspolitik beraten. Berlin und Thüringen hatten zuletzt ein Vorziehen des Flüchtlingsgipfels mit Scholz gefordert. "Der Gipfel muss vorgezogen werden", hatte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) gesagt. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatte ebenfalls ein baldiges Treffen der Länder mit Scholz gefordert.

