UN: Meiste Läden in Gaza in zwei Wochen ohne Nahrung

NEW YORK/GAZA (dpa-AFX) - Dem Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen zufolge könnten die Vorräte im abgeriegelten Gazastreifen in den nächsten 14 Tagen auslaufen. "Unserer Meinung nach werden die Lebensmittelvorräte in den meisten Geschäften in Gaza in zwei Wochen aufgebraucht sein", sagte WFP-Sprecherin Shaza Moghraby am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Ein Drittel der Geschäfte für die insgesamt mehr als zwei Millionen Menschen hätten sogar nur Vorräte für weniger als eine Woche. "Wir benötigen dringend Zugang und Finanzmittel, um Menschen in Not erreichen zu können, da unsere eingelagerten Lebensmittelvorräte bald zur Neige gehen werden", sagte die Sprecherin.

Israel hatte nach dem Hamas-Großangriff mit mehr als 900 Toten auf israelischer Seite eine komplette Abriegelung des Gazastreifens angeordnet. Die Vereinten Nationen hatten am Montag mitgeteilt, es gebe dort eingelagerte Vorräte, die aber endlich seien./scb/DP/he