Zentralrat der Juden: Alle Zahlungen an Palästinenser stoppen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Zentralrat der Juden fordert den sofortigen Stopp aller Zahlungen an palästinensische Organisationen. "Das gilt sowohl für staatliche Gelder als auch für finanzielle Unterstützungen aus Nichtregierungsorganisationen und kirchlichen Projekten", erklärte der Zentralrat am Dienstag in Berlin. Die Verwendung der Gelder könne nicht sicher überprüft werden. "Erst wenn das geschieht, können Hilfsgelder wieder fließen."

Der "grenzenlose Terror der Hamas" in Israel hinterlasse ein traumatisiertes Land. Auch in Deutschland litten Jüdinnen und Juden, von denen viele Familie und Freunde in Israel hätten. Die Solidarität in Deutschland helfe, mit dieser Situation umzugehen. "Wer die Solidarität ernst meint, der lässt in der Frage der Zahlungen an palästinensische Organisationen keinen Zweifel", erklärte der Zentralrat weiter.

Nötig sei eine klare Haltung der Bundesregierung. "Erste Ankündigungen ließen darauf hoffen, aber Relativierungen und Erklärungsversuche trüben leider bereits dieses Bild." Auch Zahlungen aus Deutschland an das UN-Palästinahilfswerk UNRWA müssten eingestellt werden. Sie flössen zum Beispiel in antisemitische Bildungsmedien, die Hass schürten./vsr/DP/ngu