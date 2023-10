ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Gea Group auf 30 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der auf die Molkereiindustrie spezialisierte Anlagenbauer werde seine Jahresumsatz- und Margenziele wohl erreichen, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings träten die Milchbauern bei Aufträgen für Maschinen derzeit auf die Bremse./ajx/edh

