Berlin und Paris schlagen Entbürokratisierung für kleine Firmen vor

Berlin (Reuters) - Deutschland und Frankreich wollen die bürokratischen Lasten vor allem für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in der EU abbauen und die Datenschutzgrundverordnung überarbeiten.

Das geht aus einem am Dienstagabend vom Bundeswirtschaftsministerium versandten gemeinsamen deutsch-französischen Papier hervor. Kanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatten die gemeinsame Initiative zum Bürokratieabbau in der EU bereits auf ihrer Pressekonferenz am Vormittag in Hamburg angekündigt.

Beide Ministerien schlagen nun vor, dass Berichtspflichten auf ein notwendiges Mindestmaß reduziert und insbesondere doppelte Berichtspflichten abgeschafft werden sollen. Zudem soll die weitere Entlastung von Informations-, Dokumentations- und Nachweispflichten für KMU, gemeinnützige Organisationen und den Freiwilligensektor geprüft werden. "Die Digitalisierung muss konsequent vorangetrieben werden und in allen Phasen des Gesetzgebungsverfahrens in unserem Denken präsent sein", heißt es in dem Papier. "Wir streben ein einfaches und verständliches Recht an und halten uns dabei an die goldene Regel von Montesquieu: Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, ist es notwendig, kein Gesetz zu machen."

Beide Regierungen schlagen eine Bestandsaufnahme aller Bürokratiekosten auf EU-Ebene vor. So könnte ein Bürokratiekostenindex erstellt werden, wie es ihn in Deutschland bereits gibt.

