DAX®- Die Hürden nach bester Sitzung seit acht Monaten

Wohltuend war der gestrige Dienstag für die Bullen: mit einem Plus von 1,95 Prozent wurde beim DAX® der beste Tag seit dem 2. Februar geschafft. Die positivste Folge ist der gewonnene Abstand zu den unten angeführten Haltezonen. Jedoch ist zu konstatieren, dass durch die kleine Rally noch keine nennenswerten Barrieren überwunden wurden. So hat der Index weiter die Kombination aus Zwei-Wochen-Hoch und fallendem 38-Tage-Durchschnitt bei etwa 15.515/15.570 Zählern vor der Brust. Der klassische Rebound zum 200-Tage-Durchschnitt, der weiter leicht ansteigt, wäre zurzeit um 15.630 Punkte geschafft und die mittelfristig bedeutende 55-Tage-Linie bewegt sich an der 15.700er-Marke. Just dort bewegt sich als zusätzliche entscheidende Hürde der inzwischen zweieinhalb Monate alte, vom Allzeithoch ausgehende Abwärtstrend. Der Ausbruch darüber müsste als mögliches Signal für eine Jahresendrally wahrgenommen werden. Das neu aufgerissene Gap 15.201/15.272 Zähler dient als erste Unterstützung. Solider ist der in den Tagen davor etablierte waagerechte Bereich zwischen etwa 14.950 und 15.040 Zählern. Darunter käme es auf den horizontalen Bereich um 14.750/14.800 Punkte an, wo auch ein Fibonacci-Retracement liegt.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

