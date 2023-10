Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Dienstag hatte er zwei Prozent höher bei 15.423,52 Punkten geschlossen.

Nach dem ersten Schock über die anhaltenden heftigen Kämpfe im Nahen Osten kehrten die Anleger an den Aktienmarkt zurück. Für Kauflaune an den Börsen dies- und jenseits des Atlantiks sorgten vor allem die jüngsten Aussagen der US-Notenbanker.

Auch am Mittwoch bleiben die weiteren Entwicklungen in Israel und die Zinspolitik der US-Notenbank Fed im Fokus der Anleger. Am Abend steht die Veröffentlichung der Protokolle der Fed von ihrer September-Sitzung auf der Agenda. Hinweise auf die weiteren Schritte der Währungshüter erhoffen sich die Anleger auch von den Konjunkturdaten. So legt das Statistische Bundesamt die endgültigen Preisdaten für September vor. Vorläufigen Daten zufolge kosteten Waren und Dienstleistungen durchschnittlich 4,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Bei den Unternehmen feiert der Gesundheitsschuh-Hersteller Birkenstock sein Debüt an der New Yorker Börse. Birkenstock reizt die Preisspanne überraschend doch nicht ganz aus. Die 32,3 Millionen Papiere würden zu 46 Dollar zugeteilt, knapp unterhalb der Mitte der Spanne, die von 44 bis 49 Dollar reichte, teilte das Unternehmen mit.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.423,52

Dax-Future

15.506,00

EuroStoxx50

4.205,23

EuroStoxx50-Future

4.202,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.739,30 +0,4 Prozent

Nasdaq

13.562,84 +0,6 Prozent

S&P 500

4.358,24 +0,5 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

31.972,02 +0,7 Prozent

Shanghai

3.081,22 +0,2 Prozent

Hang Seng

17.919,55 +1,4 Prozent

