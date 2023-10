EQS-Adhoc: Die Deutsche Geothermische Immobilien AG beschließt Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Einbringung der Dr. Lübke & Kelber GmbH

EQS-Ad-hoc: Deutsche Geothermische Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung - Die Deutsche Geothermische Immobilien AG beschließt Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Einbringung der Dr. Lübke & Kelber GmbH - Frankfurt am Main, 11.10.2023 - Der Vorstand der Deutsche Geothermische Immobilien AG (ISIN: DE000A35JR33) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre unter vollständiger Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2022 um EUR 907.500,00 durch Ausgabe von 907.500 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie gegen Sacheinlage zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab Beginn des Geschäftsjahres, in dem die Kapitalerhöhung im Handelsregister eingetragen wird, gewinnberechtigt. Als Sacheinlage wird die Dr. Lübke & Kelber GmbH in die Deutsche Geothermische Immobilien AG eingebracht. Die 907.500 neuen Aktien sollen von der Großaktionärin JFK Vermögensverwaltungs GmbH gezeichnet werden. Insgesamt erhöht sich das Grundkapital der Deutsche Geothermische Immobilien AG somit von EUR 181.500,00 auf EUR 1.089.000,00. Mit der Durchführung der Sachkapitalerhöhung beabsichtigt die Gesellschaft durch die Einbringung des operativen Geschäfts eines aktiven, am Markt etablierten Immobilienspezialisten, die Zukunftssicherung des Unternehmens. Im Fokus stehen künftig neben der Transaktionsberatung der Ausbau des Geschäfts in den Bereichen Asset und Investment Management. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Dr. Lübke & Kelber GmbH einen Jahresumsatz in Höhe von rund 10 Mio. EUR und ein EBIT von 1,0 Mio. EUR erwirtschaftet. In 2023 hat die Dr. Lübke & Kelber GmbH bereits Transaktionen im Gesamtvolumen von rund 900 Mio. EUR abgewickelt und erwartet auch in diesem Jahr ein positives operatives Ergebnis mindestens auf Vorjahresniveau. Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Freiverkehr an der Börse Düsseldorf im Segment „Primärmarkt“ einbezogen werden.

Kontakt:

Stefan Flinspach, Vorstand

Deutsche Geothermische Immobilien AG

Moselstraße 27

60329 Frankfurt a. M.

