EQS-News: CLAAS schließt erfolgreich Kreditlinie über 850 Millionen Euro ab

06.10.2023 CLAAS schließt erfolgreich Kreditlinie über 850 Millionen Euro ab Harsewinkel. CLAAS hat eine revolvierende Kreditfazilität im Umfang von 850 Millionen € unterzeichnet. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre mit zwei einjährigen Verlängerungsoptionen. „Die erhöhte revolvierende Kreditfazilität trägt dem Wachstum von CLAAS Rechnung. Im Vergleich zur bisherigen Kreditlinie konnten wir die Bedingungen verbessern. Dies stärkt CLAAS nachhaltig“, sagt Henner Böttcher, Finanzvorstand von CLAAS. An der Transaktion nehmen 10 Banken als Mandated Lead Arranger teil: BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ BANK, HSBC, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen, Rabobank, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE und UniCredit Bank. Rechtlich wurde CLAAS von der Kanzlei LATHAM & WATKINS begleitet. Mit der neuen Transaktion wird die bestehende syndizierte Kreditlinie in Höhe von 500 Mio. € aus dem Jahr 2022 ersetzt. Die revolvierende Kreditfazilität ist eines der Standard-Finanzierungsinstrumente der CLAAS Gruppe und dient der kurzfristigen Liquiditätssicherung. Pressebildarchiv auf claas-gruppe.com Besuchen Sie unser Pressebildarchiv im Internet. Zahlreiche Bilder stehen Ihnen kostenfrei für Ihre journalistische Berichterstattung zur Verfügung. www.claas-gruppe.com > Pressebildarchiv Über CLAAS Das 1913 gegründete Familienunternehmen CLAAS (www.claas-gruppe.com) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Landtechnik. Das Unternehmen mit Hauptsitz im westfälischen Harsewinkel ist Weltmarktführer bei Feldhäckslern. Die europäische Marktführerschaft besitzt CLAAS darüber hinaus in einem weiteren Kernsegment, den Mähdreschern. Mit Traktoren sowie mit landwirtschaftlichen Pressen und Grünland-Erntemaschinen ist CLAAS weltweit erfolgreich vertreten. Zur Produktpalette gehört ebenfalls modernste landwirtschaftliche Informationstechnologie. CLAAS beschäftigt über 12.000 Mitarbeitende weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 4,9 Milliarden Euro.

