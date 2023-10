GNW-Adhoc: Novotech erhält zum wiederholten Mal die Auszeichnung als Frost & Sullivan CRO Company of the Year

^BOSTON, Oct. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech (https://novotech- cro.com/?utm_source=Press+release&utm_medium=Press+release&utm_campaign=All&utm_ term=Contact+Talk+to+an+expert+), das führende, im asiatisch-pazifischen Raum ansässige Biotech-Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit weltweiten Umsetzungsmöglichkeiten, wurde von Frost & Sullivan, dem Unternehmen für Wachstumsberatung und Chancenanalyse, als CRO Company of the Year 2023 ausgezeichnet. Novotech erhält den Frost & Sullivan Best Practices Award bereits seit 2006. Dr. Yooni Kim, Vice President, Clinical Services von Novotech, wird die Auszeichnung im Namen von Novotech bei der Preisverleihung am 8. November 2023 in Kuala Lumpur, Malaysia, entgegennehmen. David Frigstad, Vorsitzender von Frost & Sullivan, sagte, Novotech stehe an der ?Spitze von Innovation und Wachstum und habe seine Führungsposition durch Innovationen und die Entwicklung neuer Lösungen und Dienstleistungen, die den sich ständig ändernden Kundenerfordernissen entsprechen, gefestigt." Dr. John Moller, CEO von Novotech, bedankte sich für diese Anerkennung und führte den Erfolg des Unternehmens auf sein engagiertes globales Team von Experten für klinische Studien zurück. ?Die Tatsache, dass wir vom führenden Branchenanalysten Frost & Sullivan regelmäßig für unsere herausragenden CRO- Leistungen ausgezeichnet werden, unterstreicht einmal mehr unsere Position in der Branche als zuverlässiger Biopharma-Partner", so Dr. Moller. Dr. Moller fuhr fort: ?Die Untersuchungen von Frost & Sullivan unterstreichen die zentrale Rolle der Strategie des Kundenengagements von Novotech, die darin besteht, einzigartige Herausforderungen zu identifizieren und innovative Lösungen zu liefern, die die Entwicklung von Arzneimitteln vorantreiben." Frost & Sullivan Best Practices Research-Analystin Azza Fazar lobte den visionären Ansatz von Novotech in Bezug auf Wachstumsstrategien und hob die Fähigkeit des Unternehmens hervor, sich neuen Herausforderungen und Chancen zu stellen. Sie betonte, dass Novotechs umfassender, auf die Wertschöpfungskette ausgerichteter Ansatz zur Unterstützung der klinischen Entwicklung, der alle Phasen von Studien abdeckt und maßgeschneiderte Dienstleistungen in verschiedenen therapeutischen Bereichen anbietet, das Vertrauen zahlreicher Kunden im Biotechnologiesektor weltweit gewonnen hat. ?Angesichts dieses Hintergrunds vergibt Frost & Sullivan Novotech die Auszeichnung CRO Company of the Year 2023", sagte sie. Fazar fügte hinzu: ?Das Unternehmen optimiert seine Prozesse und Verfahren, um unnötige Bürokratie zu beseitigen, und meldet eine Reduzierung der Standardarbeitsanweisungen um 40 %. Das Engagement von Novotech hinsichtlich der Kundenzufriedenheit zeigt sich in der Interaktion mit den Kunden, wie die durchschnittliche Bewertung des Engagements von 4,7 von 5 Punkten in jüngsten Umfragen zeigt." ?Der umfassende 360-Grad-Ansatz des Unternehmens für die Unterstützung der klinischen Entwicklung, der alle Phasen von Studien abdeckt und maßgeschneiderte Dienstleistungen für verschiedene therapeutische Bereiche anbietet, hat das Vertrauen von Hunderten von Kunden im Biotechnologiesektor weltweit gewonnen", führte sie aus. Novotech beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter, die in 25 Regionen mit 34 Niederlassungen tätig sind, darunter China, Südkorea, Australien, Neuseeland, die USA und Europa. Das CRO bietet Biotechnologieunternehmen ein einzigartiges und unvergleichliches Angebot an Auftragsforschungsdienstleistungen für die frühe bis späte Phase in den USA und Europa an, wobei der Schwerpunkt auf dem asiatisch-pazifischen Raum liegt, wo sich das Unternehmen einen guten Ruf in Bezug auf die Durchführung hochwertiger beschleunigter klinischer Studien erworben hat. Novotech wurde für seine branchenführenden Beiträge mit zahlreichen renommierten Auszeichnungen geehrt, darunter dem CRO Leadership Award 2023 und der Auszeichnung Best Cell & Gene Therapy CRO in den Jahren 2022 und 2023. Darüber hinaus wurde das Unternehmen 2022 und 2023 mit dem Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award von Frost & Sullivan ausgezeichnet. Das Engagement des Unternehmens für Zusammenarbeit zeigt sich in den 50 Leading Site Partnership-Vereinbarungen, die es in den letzten drei Jahren unterzeichnet hat. Ansprechpartner für Medien David James communications@novotech-cro.com (mailto:communications@novotech-cro.com) AU: +61 2 8218 2144 USA: +1 415 951 3228 Asien: +65 3159 3427 Über Novotech Novotech-CRO.com (https://novotech- cro.com/?utm_source=Press+release&utm_medium=Press+release&utm_campaign=All&utm_ term=Contact+Talk+to+an+expert+) Novotech wurde 1997 gegründet und ist international als führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO) im asiatisch-pazifischen Raum mit weltweiten Umsetzungsmöglichkeiten anerkannt. Das Unternehmen hat sich als klinisches CRO etabliert und verfügt über Labore, Phase-I-Einrichtungen, Beratungsdienste für die Arzneimittelentwicklung und Fachwissen im Bereich Regulierung. Es verfügt über Erfahrung durch über 5.000 klinische Projekte, einschließlich klinischer Studien der Phasen I bis IV und Bioäquivalenzstudien. Novotech beschäftigt weltweit über 3.000 Mitarbeiter in 34 Niederlassungen. Novotech hat sich als Partner und Verbündeter für kleine und mittlere Biotech-, Biopharma- und Pharmasponsoren positioniert, die klinische Studien im asiatisch-pazifischen Raum, in den USA und in Europa durchführen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Novotech CRO (https://novotech- cro.com/?utm_source=Press+release&utm_medium=Press+release&utm_campaign=All&utm_ term=Contact+Talk+to+an+expert+) °