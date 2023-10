Hotels & Co zählen weniger Übernachtungen im Ferienmonat August

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Im wichtigen Ferienmonat August haben Hotels, Pensionen, Campingplätze und andere Beherbergungsbetriebe weniger Übernachtungen gezählt.

Insgesamt wurden 57,1 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Besucher registriert. Das waren 1,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Auch gemessen am August 2019, dem Vergleichsmonat vor Beginn der Corona-Pandemie, lagen die Übernachtungszahlen um 1,3 Prozent niedriger.

Der Rückgang geht auf weniger Übernachtungen durch Gäste aus dem Inland zurück: Deren Zahl fiel mit 47,6 Millionen um 3,4 Prozent niedriger aus als im August 2022. Im Vergleich zum August 2019 waren es dagegen 1,0 Prozent mehr. Die Zahl der Übernachtungen von ausländischen Gästen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,3 Prozent auf 9,5 Millionen. Sie lag damit allerdings noch um 11,4 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von August 2019.

Der September-Umfrage des Ifo-Instituts unter Unternehmen zufolge steht der Tourismus trotz der hohen Inflation im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen recht gut da. "Der läuft gerade", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Die deutschen Verbraucher möchten in den Urlaub fahren. Sie sind dafür bereit, mehr Geld auszugeben."

Die Corona-Pandemie hatte Tourismus und Gastgewerbe in den vergangenen drei Jahren massive Geschäftseinbußen eingebrockt. Die anhaltende Reiselust der Deutschen hilft nun bei der Erholung. Allerdings schmälert die hohe Inflation die Kaufkraft vieler Verbraucherinnen und Verbraucher, auch wenn die Teuerungsrate aktuell mit 4,5 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit rund anderthalb Jahren liegt. Viele Menschen müssen deshalb ihren Konsum teilweise spürbar einschränken, zumal auch Reisen deutlich teurer geworden ist: Pauschalreisen etwa kosteten im September 10,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt herausfand.

