Kreml nennt Berichte über Pipeline-Schäden 'alarmierend'

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland hat Berichte über die Beschädigung der Ostsee-Pipeline Balticconnector zwischen Finnland und Estland als "alarmierend" bezeichnet. "Ich habe keine technischen Informationen (...), aber das ist natürlich eine ziemlich alarmierende Neuigkeit, denn wir wissen, dass es bei der Ausführung von Terroranschlägen gegen kritische Infrastruktur bereits Präzedenzfälle im Baltikum gegeben hat", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch der Agentur Interfax zufolge. Er spiele damit auf die aufsehenerregende Sabotage an den Nord-Stream-Gasleitungen vor rund einem Jahr an, so Peskow. Die Pipelines brachten russisches Gas nach Deutschland.

Am Sonntagmorgen war ein plötzlicher Druckabfall in der Gas-Pipeline Balticconnector bemerkt worden, die Inkoo in Finnland und Paldiski in Estland miteinander verbindet. Finnlands Präsident Sauli Niinistö und Ministerpräsident Petteri Orpo teilten später mit, dass es wahrscheinlich sei, dass die Pipeline durch "äußere Aktivität" beschädigt worden sei. Auch Seismologen verzeichneten zum Zeitpunkt der Beschädigung Anzeichen für eine mögliche Explosion in der Nähe der Leitung.

Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch offen. Geäußert wurde allerdings unter anderem bereits der Verdacht, dass Russland hinter der Beschädigung stecken könnte./haw/DP/ngu