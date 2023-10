Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Wahl in Hessen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Wahl in Hessen:

"Boris Rhein wird sich zusammenreißen müssen, um sich im Landtag nicht von der AfD provozieren zu lassen. Hinzu kommt, dass er als Koalitionspartner die SPD oder die Grünen, vielleicht gar die FDP braucht. Was läge da näher als die auf den ersten Blick unwahrscheinlichste Partnerschaft? Nämlich die Verbindung mit SPD und FDP in einer sogenannten "Deutschland-Koalition", die sich aus den Parteifarben ableiten lässt, aber eben auch eine Antwort auf die AfD finden muss: mit sachlicher Politik jenseits aufgeregter Landtagsdebatten. Man könnte Abstand nehmen von der in weiten bürgerlichen Kreisen inzwischen verhassten Politik der Grünen, man könnte sich pragmatischer auf Wirtschaftsthemen konzentrieren, welche die Wähler mindestens so sehr bewegten wie die Migrationsfrage."/yyzz/DP/ngu