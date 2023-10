Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Antisemitismus

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum Antisemitismus:

"Hier gehen nun überwiegend junge Menschen auf die Straße und solidarisieren sich mit den Schlächtern der Hamas. Sie bejubeln die Hinrichtung von Feiernden, die Entführung von Kindern und Greisen. Ist das, was sich auf deutschen Straßen abspielt, importierter Antisemitismus? Kann man die Judenhasser als logische Konsequenz daraus einfach abschieben? Geht es nach manchen Kommentatoren, ist es so einfach. Sicher kommen im Zuge der Migration Menschen ins Land, die entsprechend menschenverachtende Auffassungen teilen. Aber: Ein großer Teil der demonstrierenden Israel-Hasser dürfte in Deutschland Kindergarten und Schule durchlaufen haben und trotzdem zum Antisemiten geworden sein."/yyzz/DP/he