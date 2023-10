Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zum Treffen Scholz - Macron

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zum Treffen Scholz - Macron:

"Ein Fanal, die deutsch-französische Freundschaft mit neuem Leben füllen zu wollen, ist von diesem Treffen jedenfalls nicht ausgegangen. Von Herzblut für die gemeinsame Sache - so wie es Adenauer und de Gaulle, Schmidt und Giscard d'Estaing oder Kohl und Mitterrand an den Tag gelegt haben - war nichts zu sehen. Der Kanzler blieb hanseatisch unterkühlt. Vielleicht kann Scholz auch nicht anders. So wirkte das Treffen jedenfalls blutleer. Wie so vieles bei der Ampel-Regierung zurzeit."/yyzz/DP/he