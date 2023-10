Regierung rechnet 2023 mit schrumpfender Wirtschaft - "Kommen langsamer aus Krise"

Deutschland braucht für die Erholung von den Energiepreissprüngen im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine mehr Zeit: Die Bundesregierung senkte am Mittwoch ihre Konjunkturprognose und rechnet nun für dieses Jahr auch mit einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung.

Vermutlich wird Deutschland 2023 damit als einziger großer Industriestaat nicht wachsen. Wirtschaftsminister Robert Habeck verwies in Berlin auf internationale Konflikte und die notwendigen Zinserhöhungen der EZB zur Bekämpfung der hohen Inflation. "Wir kommen daher langsamer aus der Krise heraus als gedacht."

Konkret rechnet die Regierung nun - statt bisher einem Plus von 0,4 Prozent - mit einer um 0,4 Prozent schrumpfenden Wirtschaftsleistung. 2024 und 2025 soll es dann wieder Wachstumsraten von 1,3 und 1,5 Prozent geben. Zum Vergleich: 2022 waren es noch 1,8 Prozent. Grünen-Politiker Habeck erwartet noch ein schwaches drittes Quartal 2023, danach aber eine Verbesserung vor allem im nächsten Jahr. Impulse dürften dabei vom privaten Konsum ausgehen - angesichts anziehender Löhne und eines robusten Arbeitsmarktes. Im ersten Halbjahr 2023 seien die Nominallöhne so kräftig gestiegen wie zuletzt im Jahr 2008. Deutschland müsse nun die strukturellen Probleme angehen, so Habeck. Die Bürokratie müsse abgebaut, mehr Fachkräfte aus dem Ausland angelockt und Investitionshemmnisse aus dem Weg geräumt werden.

Bei der hohen Inflation rechnet die Regierung mit einer spürbaren Entspannung. Nach einer Teuerungsrate von 6,1 Prozent in diesem Jahr werden 2024 und 2025 Werte von 2,6 und 2,0 Prozent prognostiziert. Zwei Prozent strebt die Europäische Zentralbank (EZB) als ideales Niveau für die Euro-Zone an.