USA: Israelis bekommen alles, was sie für Schutz benötigen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die USA sind nach Angaben von Verteidigungsminister Lloyd Austin zu einer umfassenden Unterstützung Israels bereit. "Wir werden in engem Kontakt mit unseren israelischen Partnern bleiben und sicherstellen, dass sie alles haben, was sie zum Schutz ihres Landes benötigen", sagte Austin am Mittwoch bei einem Treffen der internationalen Kontaktgruppe zur Koordinierung von Waffenlieferungen für die Ukraine in Brüssel.

Die Zahl der Toten in Israel nach dem Hamas-Großangriff ist inzwischen auf mehr als 1200 gestiegen. Mindestens 3000 weitere seien verletzt worden.

Austin richtete deutliche Worte an Staaten wie den Iran. "Wie Präsident (Joe) Biden deutlich gemacht hat, sollte keine andere israelfeindliche Partei versuchen, diese verabscheuungswürdigen Angriffe auszunutzen", sagte er. Israel erleide eine schreckliche Tragödie. Das volle Grauen der Angriffe der Hamas werde immer deutlicher und erschreckender./aha/DP/ngu