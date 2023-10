USA kündigen neues Waffen- und Munitionspaket für Ukraine an

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die USA stellen der Ukraine zur Abwehr des russischen Angriffskriegs weitere Militärhilfe zur Verfügung. Das neue Paket in Höhe von 200 Millionen US-Dollar (189 Millionen Euro) umfasse unter anderem AIM-9-Raketen für ein neues Luftverteidigungssystem sowie Artilleriegeschosse und Panzerabwehrwaffen, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Mittwoch bei einem Treffen der internationalen Kontaktgruppe zur Koordinierung von Waffenlieferungen für die Ukraine im Nato-Hauptquartier in Brüssel. Zudem nannte er auch präzisionsgelenkte Munition für Luftangriffe und Ausrüstung zur Drohnenabwehr als Beispiele.

Die Zusagen der USA für Militärhilfen seit dem Beginn des Kriegs erhöhten sich mit dem neuen Paket auf rund 43,9 Milliarden Dollar (41,5 Mrd. Euro), erklärte Austin. Über die Kontaktgruppe insgesamt seien bereits mehr als 33 Milliarden Dollar (31,2 Mrd. Euro) mobilisiert worden.

An den Beratungen der sogenannten Ramstein-Gruppe nahm am Mittwoch zum ersten Mal persönlich auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Er war am Dienstagabend nach Brüssel gereist. Selenskyj sagte nach den Ankündigungen Austins, es fühle sich so an, als würde das Ramstein-Team von einem echten Krieger geführt. Er danke Austin für dessen Unterstützung und Führungsstärke.

Auch die Bundesregierung hatte zuvor der Ukraine ein umfangreiches Paket von Luftabwehrsystemen, Panzern und Munition zugesagt, um ihr zu helfen, militärisch über den Winter zu kommen. Das gesamte Luftverteidigungspaket habe einen Wert von rund einer Milliarde Euro, hieß es./aha/DP/ngu