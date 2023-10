Manor AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Expansion

100 Jahre Manor Solothurn – ein Grund zum Feiern!



12.10.2023 / 11:00 CET/CEST



Medienmitteilung Basel, 12. Oktober 2023 – Die führende Warenhausgruppe der Schweiz ist seit über einem Jahrhundert in und mit Solothurn verwurzelt. Der heutige Standort an der Gurzelengasse 18 wurde vor 100 Jahren, genau am 13. Oktober 1923, offiziell eröffnet. Das will gefeiert werden: Kund*innen mit Manor Karte profitieren von einem Jubiläumsrabatt! 100 Jahre Manor Solothurn – wir sagen DANKE FÜR DIE TREUE und offerieren allen Manor Karteninhaber*innen am Samstag 14. Oktober 2023 einen Jubiläumsrabatt von -20% auf (fast) alles*! Ausserdem können Besucher*innen an der Slotmaschine ihr Glück versuchen und tolle Preise gewinnen. Am Freitag, 13. Oktober 2023 abends folgen zudem rund 100 geladene Gäste der Einladung zum Jubiläumsapéro. Gastgeberin ist die Warenhausdirektorin von Manor Solothurn, Kathrin von Arx. Sie unterstreicht: «Wir sind stolz, als Schweizer Traditionsunternehmen seit über 100 Jahren stark mit Solothurn verankert zu sein und danken unseren grossartigen Mitarbeitenden, Kund*innen und Partner*innen für die Treue über all die Jahre. Wir planen auch in Zukunft unser Angebot an Produkten und Dienstleistungen kontinuierlich weiterzuentwickeln und unsere Kund*innen weiterhin mit Trends, neuen Marken, exklusiven Partnerschaften und einem starken Eigenmarkensortiment zu begeistern». Das Manor Warenhaus in Solothurn bietet ein Einkaufserlebnis mit spannenden Welten in den Bereichen Fashion (Damen/Herren/Kinder), Accessoires, Schuhe, Beauty & Parfümerie, Bijouterie (Uhren/Schmuck), Heim & Haushalt, Spielwaren, Papeterie, Multimedia/Elektro sowie Sport und Reise. Auch verbessert Manor kontinuierlich die Attraktivität ihrer Onlinekanäle. Ende Jahr werden Kund*innen beispielsweise von der neuen Version der Mobile App profitieren können. Die Mobile App bietet einen einfachen und intuitiven Zugang zu einem immer attraktiveren Angebot. ___ *Ausschlüsse: exkl. Burlington, Falke, seltene Legosets, Villeroy&Boch Signature Linien, Spielkonsolen, Multimedia Neuheiten (iPhone 14), 10% auf Multimedia, Elektro, elektronische Lern und Hörspiele, Sammelkarten, Swiss-made-Uhren, Smartwatches, Kinderwagen und Autositze. Keine Barauszahlung. Nicht kumulierbar mit anderen Rabatten und Promotionen. Medienmitteilung in PDF



Link zur Medienmitteilung online



Bildmaterial Über Manor

Zur Manor Gruppe gehören 59 Manor Warenhäuser, 27 Manor Food Supermärkte und 23 Manora Restaurants. Manor verfolgt eine Omnichannel Strategie (Nutzung und Verknüpfung von physischen Geschäften, Onlineshop und physischen sowie online Services) und betreibt auf manor.ch auch einen Online-Marktplatz für ausgesuchte Hersteller und Markenpartner. Das Unternehmen ist in allen Landesteilen vertreten und beschäftigt rund 7'900 Mitarbeitende. Insgesamt führt Manor über eine Million Artikel von rund 2'800 Lieferanten aus der ganzen Welt. Davon sind etwa 700 lokale Produzent*innen, welche im Rahmen des Manor Programms «Lokal» u.a. saisonale Produkte in die Manor Food Supermärkte liefern. Manor ist stolz auf ein Sortiment mit über 5'000 lokalen Produkten, damit die Landwirte und lokalen Unternehmen zu unterstützen sowie den lokalen Anbau zu fördern. Auch für die Zubereitung der Gerichte in den Restaurants Manora werden frische Zutaten von höchster Qualität und zertifizierte lokale Produkte aus einem Umkreis von maximal 30 Kilometern verwendet.

manor.ch Medienkontakt

Manor AG

Corporate Communications

media@manor.ch

Ende der Medienmitteilungen