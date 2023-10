EQS-News: La Française Group: La Française ernennt Andrea Bertocchini zum Head of Benelux & Nordics

EQS-News: La Française Group / Schlagwort(e): Personalie/Personalie

La Française ernennt Andrea Bertocchini zum Head of Benelux & Nordics Paris, 12. Oktober, 2023 – La Française, eine Multi-Expertise-Asset-Management-Gruppe mit einem verwalteten Vermögen von über 45 Milliarden Euro (Stand: 30.06.2023), hat mit Wirkung zum 2. Oktober Andrea BERTOCCHINI zum Head of Benelux & Nordics ernannt. BERTOCCHINI verstärkt die Abteilung für internationale Entwicklung und berichtet an Gerardo DUPLAT, Head of International Business Development. Gerardo DUPLAT sagt, „Wir freuen uns sehr über die Rückkehr von Andrea BERTOCCHINI. Während seiner neun Jahre bei La Française hat er eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung mehrerer europäischer Märkte für alle Kundensegmenten gespielt, die für unsere Asset-Management-Gruppe von zentraler Bedeutung sind. Künftig wird er die Entwicklungsstrategie für die Regionen Benelux und Nordics leiten und die übergreifenden Wachstumsziele von La Française unterstützen.” Andrea BERTOCCHINI, 50 Jahre, Head of Benelux & Nordics bei La Française Bertocchini bringt zwanzig Jahre internationale Erfahrung in der Vermögensverwaltung mit und verfügt über ein fundiertes Wissen was Sachwerte und börsennotierte Anlagen betrifft. Außerdem hat er ein ausgeprägtes Verständnis für interkulturelle Beziehungen. Er begann seine Karriere 2003 bei Carmignac in Luxemburg, bevor er 2006 als Institutional Sales Manager zu Chahine Capital ging. 2010 wechselte er zu BNP Paribas Real Estate Investment Management als Business Development Manager für Benelux, Schweiz und Großbritannien. Dort erwarb er umfassende Immobilienkenntnisse, die für die Unterstützung der Allokationsstrategien institutioneller Anleger erforderlich sind. Im Anschluss folgte seine neunjährige Karriere bei La Française, in der er das Geschäft der Gruppe zunächst in den Benelux-, dann in den nordischen Ländern und schließlich in Italien ausbaute. Bevor er 2023 zu La Française zurückkehrte, war Bertocchini zwei Jahre lang bei TOBAM als Managing Director, Head of Sales EAFE tätig. Bertocchini hat einen Abschluss von Einaudi, Italien. Über La Française Die großen Veränderungen, die mit den ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen verbunden sind, sind eine Chance, die Zukunft zu überdenken. Die neuen Ansatzpunkte, die identifiziert wurden, werden das Wachstum sowie die Finanz- und Immobilienperformance von morgen bestimmen. Die zukunftsorientierte Anlagestrategie der La Française Unternehmensgruppe basiert auf dieser Überzeugung und Mission. Die Unternehmensgruppe setzt ihre Innovationsfähigkeit und Technologie ein, um für ihre Kunden Anlagelösungen zu entwickeln, die Performance und Nachhaltigkeit miteinander verbinden. La Française ist in die Geschäftsbereiche Finanz- und Immobilienanlagen aufgegliedert und konzentriert sich auf die Geschäftsentwicklung mit institutionellen und privaten Kunden in Frankreich und im Ausland. La Française verwaltet ein Vermögen von 45 Milliarden Euro und ist in Paris, Frankfurt, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Seoul und Singapore vertreten (Stand: 30.06.2023). La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), Mitglied der Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die langfristige Ratings A+/Aa3/AA- von S&P (11/2022) / Moody's (07/2023) und Fitch (12/2022) erhalten hat. Kontakt La Française: La Française Systematic Asset Management GmbH Bianca Tomlinson Neue Mainzer Straße 80 60311 Frankfurt Tel. +49 (0)69 975743 03 btomlinson@la-francaise.com https://www.la-francaise-systematic-am.com Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu Disclaimer Herausgegeben von La Française AM Finance Services, einer Tochtergesellschaft von La Française, mit Hauptsitz in 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich. Zugelassen von der französischen Aufsichts- und Abwicklungsbehörde (ACPR) als Anbieter von Wertpapierdienstleistungen unter der Nummer 18673 X.

