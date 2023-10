EQS-News: Personalie: Florian Graetz ist neuer CFO bei der Hotelkette Premier Inn Deutschland

Emittent / Herausgeber: Premier Inn / Schlagwort(e): Personalie/Finanzierung

Frankfurt am Main, 12. Oktober 2023 – Florian Graetz ist zum neuen Chief Financial Officer (CFO) von Premier Inn Deutschland ernannt worden und verstärkt das Führungsteam des Hospitality-Unternehmens in Deutschland. Graetz wird an Mark Anderson, Managing Director Property & International bei Whitbread Group PLC, berichten, bis Erik Friemuth im Januar 2024 seinen Posten als CEO von Premier Inn Deutschland antritt. Florian Graetz verfügt über eine hervorragende Erfolgsbilanz im Finanzsektor mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in führenden Positionen bei multinationalen Unternehmen wie Metro, Adidas und Pandora, wo er erfolgreich die Finanzbereiche leitete und maßgeblich zum Wachstum und Erfolg der Unternehmen beitrug. Zuletzt war der 47-Jährige als CFO bei Amplifon, einem weltweit führenden Hörgeräteakustiker, und als CFO bei der Ahorn-Gruppe, dem marktführenden deutschen Bestattungsunternehmen, tätig. In diesen Positionen trieb er erfolgreich dynamische Expansionsstrategien auf dem deutschen Markt voran. Seine ausgewiesene Expertise in Deutschland und der weiteren europäischen Region wird das Deutschlandgeschäft von Premier Inn weiter stärken. „Wir heißen Florian Graetz im Team von Premier Inn Deutschland herzlich willkommen“, so Mark Anderson. „Seine nachgewiesene Führungserfahrung in multinationalen Unternehmen und seine Fähigkeit, Finanzstrategien auf die Bedürfnisse eines stark expandierenden Unternehmens zuzuschneiden, werden eine wertvolle Bereicherung sein, wenn wir unsere Expansionspläne in Deutschland vorantreiben.“ Florian Graetz sieht in seiner neuen Position beste Perspektiven: „Das Geschäftsmodell von Premier Inn birgt erhebliches Expansionspotenzial auf dem deutschen Hotelmarkt. Ich freue mich darauf, das deutsche PI-Team in dieser entscheidenden Wachstumsphase zu unterstützen und einen wichtigen Beitrag zum finanziellen Erfolg und zur strategischen Expansion des Unternehmens zu leisten." Über Premier Inn:

Premier Inn steht für traumhaft guten Schlaf und ein faires Preis-Leistungsverhältnis. In mehr als 50 Premier Inn Hotels finden Geschäfts- wie Freizeitreisende ein Top-Angebot in zahlreichen deutschen Städten. Das kommt bei den Gästen gut an: Bereits mehr als ein Viertel aller Premier Inn-Hotels kann einen „Travellers‘ Choice Award“ für Gästezufriedenheit von TripAdvisor vorweisen. Die Marke wurde zudem mehrfach ausgezeichnet: Unter anderem 2023 bei einem Test von Budgethotels durch den Fernsehsender n-tv als eine der Top 3-Marken mit dem Qualitätsurteil „sehr gut“ sowie im Jahr 2022 zweifach als arbeitgebendes Unternehmen auf Basis von kununu-Bewertungen als „Top-Arbeitgeber“ (freundin) und als „Most Wanted Employer“ (ZEIT). Zudem gewann Premier Inn 2023 beim Treugast Rating den begehrten Preis als "Most Wanted Investment Partner Award". Insgesamt hat sich Premier Inn hierzulande zirka 90 Standorte mit rund 16.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert. Bei der Expansion führt die beliebte Hotelmarke ihre Erfolge aus dem Vereinigten Königreich fort: Premier Inn gehört zum traditionsreichen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 850 Hotels, rund 84.000 Zimmern und einer fast 300-jährigen Geschichte. www.premierinn.de

Über Whitbread PLC:

Die Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und gehört zu den ältesten und renommiertesten Unternehmen Europas. Zu dem Konzern zählen neben der landesweit beliebten Hotelmarke Premier Inn auch die Restaurantketten Bar + Block, Beefeater, Brewers Fayre, Cookhouse + Pub, thyme Bar + Grill sowie Whitbread Inns. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen. Es ist im FTSE100-Index und FTSE4Good-Index gelistet. Als marktführendes Unternehmen in Großbritannien setzt Whitbread auch mit seinem Nachhaltigkeitsprogramm “Force For Good“ branchenweit Maßstäbe: So hat sich der Konzern unter anderem zum Ziel gesetzt, bis 2040 einen Netto-Null-Emissionsausstoß zu erreichen, und gab 2021 die Ausgabe von grünen Anleihen in Höhe von rund 625 Mio. EUR bekannt. www.whitbread.co.uk

Pressekontakt:

Katrin Kleinhans

Premier Inn Germany

Senior Manager Corporate Communications

M +49 151 5506 7150

katrin.kleinhans@whitbread.com

www.premierinn.de

