Israels Verteidigungsminister zeigt bei Nato Schock-Video

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant hat in einer Schalte mit Kollegen der Nato-Staaten ein unzensiertes Video einiger brutaler Taten der Hamas gezeigt. Wie das israelische Verteidigungsministerium im Anschluss mitteilte, dokumentierte es Gräueltaten gegen israelische Zivilisten und Soldaten sowie gegen ausländische Staatsangehörige, die entweder entführt oder getötet wurden. Aus Nato-Kreisen hieß es, die Bilder seien schockierend gewesen. Genauere Angaben wurden aber nicht gemacht.

Galant sagte nach Angaben seines Ministeriums in der Sitzung: "Es wird ein langer und schwieriger Krieg." Aber Israel werde siegen und die Hamas zerstören, die eine grausame vom Iran finanzierte Organisation sei. "Wir werden jeden einzelnen Mann zur Strecke bringen, an dessen Händen das Blut unserer Kinder klebt", sagte Galant mit Blick auf die laufende Gegenoffensive Israels. Galant verglich die Hamas den Angaben zufolge mit der Terrormiliz Islamischer Staat, die in den vergangenen Jahren von Nato-Staaten intensiv bekämpft worden war.

An die Adresse der Feinde Israels gerichtet warnte Galant vor einer Unterschätzung seines Landes. "Wir wurden hart getroffen. Aber täuschen Sie sich nicht - 2023 ist nicht 1943", sagte er in Anspielung auf die Vernichtungspläne der Nazis gegen die Juden. "Wir sind die gleichen Juden, aber wir haben andere Fähigkeiten." Der Staat Israel sei stark, man sei vereint und mächtig.

Für Deutschland nahm Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) an der Videokonferenz am Rande eines zweitägigen Nato-Treffens in Brüssel teil. Er hatte Galant bereits im Vorfeld Unterstützung zugesagt und Unverständnis über Staaten geäußert, die Israel kritisieren. "Die Israelis führen hier einen Existenzabwehrkampf", sagte er. Dies könne man nicht übersehen und auch nicht relativieren, wie das der eine oder andere gerade versuche.

Natürlich hoffe aber auch Deutschland, dass es nicht zu weiteren Eskalationen komme, wenn die Israelis jetzt die Bodenoffensive starten sollten, ergänzte Pistorius. Man müsse aber damit rechnen, dass die Situation eskaliere./aha/DP/men