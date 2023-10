Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Migrationspaket

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Migrationspaket:

"Manchmal reiben sich auch politische Beobachter verwundert die Augen: Monatelang passiert nichts, dann gehen Wahlen krachend verloren - und auf einmal überschlagen sich die Ereignisse. Im Hintergrund munkelte man am Dienstag schon vom grünen Licht für einen geeinten Ampel-Gesetzentwurf für mehr und schnellere Abschiebungen, da ploppte schon eine Einladung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz und die Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz zu einem Gespräch am Freitagabend ins Kanzleramt auf. Einziges Thema: Migration. Damit sich die Lage in den Städten und Kommunen entspannt, muss nach der Ministerpräsidentenkonferenz am 6. November eine Einigung stehen, sonst werden alle demokratischen Parteien gleichermaßen in Haftung genommen. Und das darf auf keinen Fall passieren."/zz/DP/he