Reisebranche auf Rekordkurs - Mehr Umsatz mit weniger Urlaubern

Berlin (Reuters) - Die deutsche Tourismusbranche hat im Sommer das Vor-Corona-Niveau übertroffen und steht im Gesamtjahr 2023 sogar vor Rekorderlösen.

Der Umsatz der Ende Oktober auslaufenden Sommer-Saison werde kräftig über 2019 liegen, teilte der Deutsche Reiseverband (DRV) am Donnerstag mit. Laut Buchungen bis Ende August sei bislang ein Plus von elf Prozent aufgelaufen. Allerdings habe die Zahl der Pauschalreise-Urlaubenden noch nicht wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht. Die Deutschen reisten zwar wieder, sagte Präsident Norbert Fiebig auf einer Konferenz in Berlin. "Trotzdem gibt es eine beachtliche Zahl an Menschen in diesem Land, die sich eine organisierte Veranstalterreise derzeit nicht mehr leisten können oder wollen." Grund seien Konjunkturflaute und Inflation.

"Das am 31. Oktober endende Touristikjahr 2022/23 weist per August ein Umsatzplus von sieben Prozent gegenüber 2018/19 aus und ist damit auf Rekordniveau", erklärte der DRV, der die Interessen von Reisebüros und Pauschalreiseanbietern vertritt. Die Zahl der Reisenden bleibe auch für das Gesamtjahr noch unter dem Vor-Corona-Niveau: Etwa 16 Prozent weniger Gäste hätten eine organisierte Pauschalreise gebucht. Fiebig forderte die Politik auf, für Nachfrage und Entlastung zu sorgen. "Der Urlaub muss auch für Durchschnittsverdiener weiter bezahlbar bleiben."

STEIGENDE PREISE - ABER "MARGE GEHT NICHT IN DEN HIMMEL"

Für das Winterhalbjahr bis Ende April 2024 liegen die Buchungen rund sechs Prozent über dem Vor-Corona-Winter 2018/19. Aber die Zahl der Urlauberinnen und Urlauber hinkt etwa 20 Prozent hinterher. Laut TDA-Auswertungen stiegen die Urlaubsausgaben und -preise zum Winter 2018/19 um 27 Prozent. Fiebig sagte, höhere Preise gingen voll auf gestiegene Kosten zurück. "Die Marge geht nicht in den Himmel." Wegen des extrem starken Wettbewerbs wirke sich die Gewinnspanne meist nicht so aus, "dass man sich jetzt eine goldene Nase verdient".

In den Sommermonaten setzten die Deutschen auf bewährte Urlaubsziele rund um das Mittelmeer. Spanien, Türkei und Griechenland waren am beliebtesten bei Flugpauschalreisen. "Es ist die erste Reisesaison seit Corona, die mit einer positiven Umsatzbilanz abschließen wird", betonte Fiebig.

Fernreisen, in der Corona-Zeit nicht oder kaum möglich, erholen sich zusehends. Im Vergleich zum Sommer 2022 ergibt sich für alle Fernreiseländer ein Plus von 17 Prozent. Damit ist der Umsatz des Vor-Corona-Sommers laut DRV aber noch nicht wieder erreicht. "Auch die Kreuzfahrt holt weiter auf und erzielt fast das Umsatzniveau vom Sommer 2019."

Ungemach für ihr Geschäft befürchtet die Branche von der EU-Kommission, die Ende November neue Vorschläge für die Pauschalreiserichtlinie vorlegt. "Europa will uns weitere Regelungen aufzwingen – und das, obwohl Schutz und Sicherheit gerade bei der besonders verbraucherfreundlichen Pauschalreise ohnehin schon sehr gut funktionieren", kritisierte DRV-Präsident Fiebig. Zusätzliche Auflagen kosteten Geld und verteuerten Pauschalreisen. Im Ergebnis würden Reisende auf einen Pauschaltrip verzichten und so auch auf Verbraucherschutz. Der Tourismus-Beauftragte der Bundesregierung, Dieter Janecek, betonte, wichtig sei eine Balance zwischen Wirtschafts- und Verbraucherschutzinteressen. Der Grünen-Politiker räumte aber ein, dass die Regulierung hier auch nicht überziehen dürfe.

