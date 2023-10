Studie zu Stellenanzeigen: Welche Jobs sind gefragt?

GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Für die Frage, welche Jobs derzeit auf dem Arbeitsmarkt besonders gefragt oder auf dem Rückzug sind, hat die Bertelsmann Stiftung rund 45 Millionen Stellenanzeigen der Jahre 2019 bis Juni 2023 analysiert. Das Ergebnis veröffentlichen die Autoren am Donnerstag (9.00 Uhr) in Gütersloh. Mit dem "Jobmonitor" zeigt die Stiftung außerdem, wie sich die Nachfrage im Laufe der Zeit geändert hat und für welche Jobs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in welcher Region in Deutschland vermehrt gesucht werden./lic/DP/ngu