Baerbock reist am Abend zu Krisengesprächen nach Ägypten weiter

TEL AVIV (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock reist an diesem Freitagabend von Israel aus zu weiteren Krisengesprächen nach Ägypten. Neben der regionalen Lage nach den Angriffen der Hamas auf Israel würden dort auch die Bemühungen um die Freilassung der von den Islamisten nach Gaza verschleppten Geiseln im Mittelpunkt stehen, hieß es am Freitag aus Delegationskreisen. Auch die humanitären Bemühungen Ägyptens für die Zivilbevölkerung in Gaza würden Thema sein.

Der Airbus der Flugbereitschaft der Bundeswehr, mit dem Baerbock von Berlin nach Tel Aviv geflogen ist, wird demnach mit mehr als 80 deutschen Staatsangehörigen nach Deutschland zurückkehren. Auf ihrem Rückflug würden die Deutschen vom Krisenbeauftragten des Auswärtigen Amtes begleitet. Baerbock reist mit einem kleineren Flugzeug der Flugbereitschaft weiter./bk/DP/men