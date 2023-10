Biden legt kommende Woche Zusatzhaushalt vor - Kongress noch blockiert

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Wiederholung vom Vorabend)

Washington (Reuters) - US-Präsident Joe Biden will kommende Woche dem Kongress den Entwurf für einen Zusatzhaushalt vorlegen.

Seine Sprecherin Karine Jean-Pierre gab am Donnerstag vor Journalisten zwar keine Einzelheiten bekannt. Dem Sender NBC News zufolge will der Demokrat jedoch die Abgeordneten um weitere Mittel zur Unterstützung von Israel, der Ukraine und Taiwan sowie zur Sicherung der Grenze zu Mexiko bitten. Allerdings ist der Kongress faktisch handlungsunfähig, da es nach einem internen Machtkampf der Republikaner im Repräsentantenhaus dort keinen Vorsitzenden gibt. Die Bemühungen zur Ernennung eines neuen "Speaker" schienen am Donnerstagabend stillzustehen.

