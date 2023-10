^DELHI, Indien, Oct. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Herr Sourabh Chandrakar, der

kürzlich mit schweren Anschuldigungen im Zusammenhang mit dem Mahadev-Antrag konfrontiert wurde, beteuert nachdrücklich, dass er in keiner Weise an dem angeblichen Finanzbetrug beteiligt ist. Er bedauert zutiefst, dass er zu Unrecht als Drahtzieher dieser Operation dargestellt wird. Er ist der festen Überzeugung, dass diese Anschuldigungen jeder Grundlage entbehren und ein Versuch sind, dem guten Ruf eines aufrechten Bürgers zu schaden. Er betont, dass der Genuss eines komfortablen Lebensstils nicht als Beweis für seine Beteiligung an ungesetzlichen Aktivitäten missverstanden werden sollte. Die Einzelpersonen fordern alle Medien auf, diese Fakten zu berücksichtigen, die vorherrschende Darstellung zu korrigieren und die Ressourcen auf die tatsächlichen Übeltäter zu richten. Er verpflichtet sich, den Behörden seine volle Unterstützung anzubieten, um sicherzustellen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird und die Wahrheit ungetrübt ans Licht kommt. Er drängt auf eine faire und unvoreingenommene Untersuchung der Angelegenheit und betont seine Bereitschaft zur vollen Kooperation, um die tatsächlichen Täter vor Gericht zu bringen. Über Sourabh Chandrakar In Indien hat Sourabh Chandrakars Unternehmen ?Juice Factory" 25 Filialen in ganz Bhilai, Chhattisgarh. Er kommt aus bescheidenen Verhältnissen und hat im Nahen Osten zusammen mit verschiedenen Partnern und Marken verschiedene FMCG-, Bau-, Subunternehmer- und Entwicklungsgeschäfte geführt. Seine unternehmerische Tätigkeit im Nahen Osten beinhaltet ?Empire One Global Real Estate", wo er die Position des Co-Geschäftsführers innehat. Sowohl Herr Uppal als auch Herr Chandrakar haben für ihre Kunden aus dem Nahen Osten und der ganzen Welt Werte geschaffen, die über den Immobilienmarkt hinausgehen. *Quelle: NewsBeatWire (https://newsbeatwire.com/) Kontakt: Sourabh Chandrakar 00447723436941 °