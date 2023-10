Kreise: Luftwaffenchef Gerhartz soll 2025 Nato-Kommando übernehmen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, ist für einen militärischen Top-Posten in der Nato vorgesehen. Der Generalleutnant (57) soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von 2025 an Befehlshaber an der Spitze des Nato-Hauptquartiers im niederländischen Brunssum ("Allied Joint Forces Command") werden, einem von zwei operationalen Hauptquartieren des Bündnisses in Europa.

Gerhartz führt die Luftwaffe seit 2018 und hat sich einen Ruf als Macher erworben, indem er die Einsatzbereitschaft von Waffensystemen wie dem Eurofighter erhöhte und Großprojekte wie die Beschaffung des Luftverteidigungssystems Arrow auf Gleis setzte. Er steht auch für eine enge militärische Kooperation mit Israel./cn/DP/men