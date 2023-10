Länder-Regierungschefs fordern fünf Milliarden Euro Nothilfe für Kliniken

FRANKFURT AM MAIN (dpa-AFX) - Die Ministerpräsidenten fordern vom Bund für existenzbedrohte Kliniken fünf Milliarden Euro Nothilfe. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft gehe von einem Defizit von zehn Milliarden Euro Ende 2023 aus, heißt es in einem Beschluss, den die Regierungschefs der Länder am Freitag auf einer zweitägigen Konferenz in Frankfurt am Main fassten. Auch die zu begrüßenden Energiehilfen von 2,5 Milliarden Euro könnten "kein existenzsichernder Beitrag sein". Die Ministerpräsidenten ergänzten etwa auch wegen Energiekrise und hoher Inflation: "Die Bundesregierung wird daher aufgefordert, noch im Jahr 2023 über ein Vorschaltgesetz ein einmaliges Nothilfeprogramm für existenzbedrohte Krankenhäuser in Höhe von fünf Milliarden Euro aufzulegen."/jaa/DP/men