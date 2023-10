Litecoin Kurs kämpft um 60-Dollar-Marke – Geldpolitische Sorgen im Blick

Für den Litecoin Kurs (USD) geht es in dieser Woche bereits um rund fünf Prozent auf 61,64 Dollar abwärts. Insbesondere geldpolitische Unwägbarkeiten dürften weiterhin zulasten von riskanten Vermögenswerten wie Litecoin gehen. Nachdem zu Wochenbeginn Anleger in Bezug auf eine in Zukunft umsichtige Geldpolitik wieder Mut schöpfen konnten, bremsten stärker als erwartete US-Verbraucherpreise die Zinssenkungsfantasien am Donnerstag wieder aus.

US-Inflationsdaten holen Anleger wieder ein – Zinsfantasien gewinnen an Dynamik

Dass die Inflation in den USA sich als hartnäckiger erweist als gedacht, nährt in Anlegerkreisen zusehends die Furcht vor geldpolitischen Gegenwind jenseits des Atlantiks. Die am Donnerstag publizierten Daten hatten für die Kernrate der Inflation (ohne Energie und Lebensmittel) einen Wert für den September per Jahresmonatsvergleich von 4,1 Prozent ergeben, was den Erwartungen entsprach. Im August hatte der Wert noch bei 4,3 Prozent gelegen.

Die Teuerungsrate inklusive Energie nebst Lebensmittel lag allerdings mit 3,7 Prozent etwas höher als gedacht (3,6 Prozent) nach zuletzt 3,7 Prozent im August.

Vor dem Hintergrund der hartnäckigen Inflation dürften schwelenden Zinssorgen wieder in den Vordergrund der Marktakteure gerückt sein.