Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Besuch des Emirs von Katar

KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zum Besuch des Emirs von Katar:

"Den Hamas-Terror gegen Israel hatte Bundeskanzler Olaf Scholz am Morgen im Bundestag noch verurteilt. Wenige Stunden später nahm er beim Mittagessen an der Seite des Hauptsponsors der Terrormiliz Platz, dem Emir von Katar. Es ist an der Zeit zu sagen: Wer die Hamas unterstützt, kann kein Partner Deutschlands sein. Das Gas aus Katar, das gerade einmal drei Prozent des deutschen Bedarfs ausmacht, lässt sich bis 2026 auch aus anderen Ländern beschaffen. Wenn Deutschland es ernst mit dem Platz an der Seite Israels meint, muss es den Worten Taten folgen lassen."/yyzz/DP/men