TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Oktober 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 13. Oktober 2023

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 09/23 07:00 NLD: TomTom, Q3-Zahlen 07:30 DNK: Tryg, Q3-Zahlen 11:00 DEU: Volkswagen-Konzern, Auslieferungen 09/23 11:55 USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen 12:30 USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen 12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q3-Zahlen 13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Inc, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 10/23 über Nacht CHN: Handelsbilanz 09/23 01:50 JPN: Geldmenge M2/M3 09/23 03:30 CHN: Verbraucherpreise 9/23 08:00 DEU: Außenhandel (Detailsergebnisse) 8/23 08:00 DEU: Insolvenzen, Juli 2023 + Schnellindikator 9/23 08:45 FRA: Verbraucherpreise 09/23 (final) 09:00 SPA: Verbraucherpreise 09/23 (final) 11:00 EUR: Industrieproduktion 08/23 14:30 USA: Im- und Exportpreise 09/23 16:00 USA: University of Michigan Stimmungsindex 10/23 EUR: Moody's Ratingergebnis Europäische Union, Slowenien, Saudi-Arabien SONSTIGE TERMINE MAR: Fortsetzung Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank +08.45 Pk Finanzminister Lindner/Bundesbank-Chef Nagel +11.00 Pk Bundesverband deutscher Banken 09:30 DEU: Eröffnung des neuen Meta-Standorts in München 10:00 DEU: Pk Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) zu Vorstellung des Ernähungsreports 2023, Berlin 12:00 EUR/CHN: EU-China-Dialog mit Außenbeauftragtem Borrell und Chinas Außenminister Wang Yi, Peking DEU: Bundestag u.a. mit diesen Themen: + 09.00 Erste Beratung Wachstumschancengesetz + 11.40 Erste Beratung Gesetz zur Finanzierung politischer Stiftungen + 13.10 Erste Beratung Gesetzentwurf Dekarbonisierung und Wärmeplanung DEU: Testfahrt Strausberger Einkaufsroboter EUR: EU-Ausschuss stimmt über mögliche Erneuerung der Zulassung von Glyphosat ab RUS: Kremlchef Wladimir Putin nimmt am Gipfel der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten teil, bei dem es um die Lage im postsowjetischen Raum geht, Bischkek (Kirgistan)

